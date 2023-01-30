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12:52 (мск), источник: ТАСС

Госпитализированный фигурист Костомаров идет на поправку

10 января олимпийский чемпион попал в реанимацию.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Состояние госпитализированного олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова остается стабильным. Об этом в понедельник ТАСС рассказал источник.

«Состояние Романа остается стабильным, потихоньку идет на поправку», — сказал источник.

10 января вице-чемпион Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух сообщил ТАСС, что Костомаров попал в реанимацию. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, но 24 января необходимость в этом отпала.

Костомарову 45 лет. Он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.

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