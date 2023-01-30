Госпитализированный фигурист Костомаров идет на поправку

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Состояние госпитализированного олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова остается стабильным. Об этом в понедельник ТАСС рассказал источник.

«Состояние Романа остается стабильным, потихоньку идет на поправку», — сказал источник.

10 января вице-чемпион Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух сообщил ТАСС, что Костомаров попал в реанимацию. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, но 24 января необходимость в этом отпала.