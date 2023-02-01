«Вот это девочка созрела». Медведева в ретро-фотосессии с открытой грудью обескуражила своих фанов
Называют иконой стиля.
Называют иконой стиля.
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева продолжает наслаждаться жизнью после спорта. Она часто встречается с друзьями, недавно гоняла на сборы «Динамо», комментирует соревнования. А на последнем Кубке Первого канала Женя в паре с Дмитрием Хрусталевым отвела прямой эфир.
Также в соцсетях Медведевой появляется огромное число постов с профессиональных фотосессий. Вот в каком образе фигуристка предстала перед камерами в последний раз.
В комментах — только восторг.