От соски до женского платья. Как Плющенко экспериментировал со стилем

Российское мужское одиночное катание переживает буйный расцвет и открывает нам все новые имена. Вспомним, с чего все начиналось.

На заре карьеры юный Плющенко выглядел так, как воспринимаются нами сейчас фигуристы того времени. Немного нелепо. Театрально, обильно декорировано и несовременно. Однако тогда было актуально именно так. Поэтому Плющенко с рукавами-вазонами и рыбьей чешуей пайеток воплощал последний писк моды. Можно сказать, франтил.

При этом его костюмы не особо запомнились широкой публике. Ничего подобного ягудинской черно-белой «Зиме» с ним в соревновательных программах не случилось. Самые узнаваемые костюмы Плющенко представил в показательных номерах, но об этом позже.

Основа стиля Евгения на льду в разные времена — классика. Часто это был черный в сочетании с красным или белым. Не бесформенные балахоны, а структурный, подчеркивающий фигуру костюм. Если рубашка, то с жилетом. Если облегающий комбинезон, то с широким поясом, визуально работающим в плюс пропорциям. Плющенко с ростом под 180 см довольно высокий для одиночника, поэтому художникам по костюмам было важно его «делить» и балансировать.

Важная деталь — короткие болеро, которые оправданы темой. Это или сценический пиджак Майкла Джексона, или часть костюма тореадора из «Кармен», или же просто укороченная красная кожанка с черными эполетами. Последний, возможно, один из самых стильных костюмов Евгения, потому что кричащая куртка уравновешена белой футболкой и черными брюками.

Еще одна фирменная фишка Плющенко — глубокий вырез на рубашках, пришедший в фигурную моду из бальных танцев. Помимо функции привлечения внимания, вырезы также работают на гармонию пропорций.

Ну и, наконец, асимметрия. Если это имитация галстука, то он будет «косить» на одну сторону. Если украшение кружевом или вышивкой, то оно расположено локально и несимметрично.

Под конец карьеры Евгений разошелся до прозрачной черной рубашки. Сзади была просто сетка, спереди — узор из гипюровых роз. В таком виде 31-летний спортсмен красовался на домашней Олимпиаде в Сочи. Впрочем, физическая форма ему это позволяла. Плющенко вообще как будто замороженный в плане поддержания рабочего веса.

Однако самые знаковые костюмы — не рубашки с жилетками, а полный отрыв и полет фантазии в показательных номерах. Он был ковбоем с бахромой, отпускником в гавайской рубахе, хоккеистом и человеком с разрядом молнии на груди, секс-бомбой в золотых трусах и с накладными мускулами. Даже танцовщицей фламенко в платье.

Отличительная черта Плющенко крылась в том, что уверенность в гениальности сочеталась с отсутствием страха показаться смешным. Гремучая смесь рождала не один взрыв хохота пополам с восторженным ревом на самых кассовых ледовых шоу планеты. Зрители обожали поролонового качка, клоуна Асисяй и пародию на испанские страсти в платье с лифом и оборками. Ну, кто-то обожал, а другие считали кринжем (безвкусицей и глупостью в переводе на литературный). Мнение второй категории людей Плющенко никогда не интересовало. Он был артистом на сцене, а им какие только сумасшедшие роли не приходится играть!

Евгений себя на льду и в жизни всегда позиционировал как мачо, но имел широкую растяжку по разнообразию амплуа. Попробуйте надеть на какого-нибудь закостенелого лирического героя женское платье. Или дурацкий детский костюм, а на голове соберите хвостики. Затем предложите ему соску-пустышку, а уже потом можете оценить, как далеко и надолго будете посланы с идеями. Плющенко же это все попробовал и предъявлял поклонникам, причем с видимым удовольствием.

Этот артистический капитал проявился с ранних лет. Хотя тренер Алексей Мишин не так часто предлагал Евгению острохарактерные образы. Возможно, потому что понимал — кого ему ни дай сыграть, на выходе все равно получится Плющенко.

Это проявилось и в выборе музыки в последний сезон. Единственный в мире, кто отважился катать нарезку с названием «Лучшее от Плющенко». Попурри из собственных знаковых программ в обработке скрипача Эдвина Мартона. Нескромно? Более чем. Оправдано? За это его и любили.