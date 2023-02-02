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11:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

От соски до женского платья. Как Плющенко экспериментировал со стилем

Евгений Плющенко известен в первую очередь благодаря выдающимся спортивным заслугам. Дважды завоевывал олимпийское золото, столько же раз останавливался в шаге от победы. Трехкратный чемпион мира. Семикратный чемпион Европы. Десятикратный чемпион России. Побеждал за счет технического превосходства — прыгал четверные, когда это было еще редкостью. Имелась у него и харизма. Плющенко проявлял себя разноплановым артистом. Каждый выход на лед становился бенефисом во многом благодаря внешнему воплощению образов.

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Источник: РИА "Новости"

Российское мужское одиночное катание переживает буйный расцвет и открывает нам все новые имена. Вспомним, с чего все начиналось.

Источник: РИА "Новости"
Источник: РИА "Новости"

На заре карьеры юный Плющенко выглядел так, как воспринимаются нами сейчас фигуристы того времени. Немного нелепо. Театрально, обильно декорировано и несовременно. Однако тогда было актуально именно так. Поэтому Плющенко с рукавами-вазонами и рыбьей чешуей пайеток воплощал последний писк моды. Можно сказать, франтил.

При этом его костюмы не особо запомнились широкой публике. Ничего подобного ягудинской черно-белой «Зиме» с ним в соревновательных программах не случилось. Самые узнаваемые костюмы Плющенко представил в показательных номерах, но об этом позже.

Источник: РИА "Новости"

Основа стиля Евгения на льду в разные времена — классика. Часто это был черный в сочетании с красным или белым. Не бесформенные балахоны, а структурный, подчеркивающий фигуру костюм. Если рубашка, то с жилетом. Если облегающий комбинезон, то с широким поясом, визуально работающим в плюс пропорциям. Плющенко с ростом под 180 см довольно высокий для одиночника, поэтому художникам по костюмам было важно его «делить» и балансировать.

Источник: РИА "Новости"

Важная деталь — короткие болеро, которые оправданы темой. Это или сценический пиджак Майкла Джексона, или часть костюма тореадора из «Кармен», или же просто укороченная красная кожанка с черными эполетами. Последний, возможно, один из самых стильных костюмов Евгения, потому что кричащая куртка уравновешена белой футболкой и черными брюками.

Источник: РИА "Новости"

Еще одна фирменная фишка Плющенко — глубокий вырез на рубашках, пришедший в фигурную моду из бальных танцев. Помимо функции привлечения внимания, вырезы также работают на гармонию пропорций.

Источник: РИА "Новости"

Ну и, наконец, асимметрия. Если это имитация галстука, то он будет «косить» на одну сторону. Если украшение кружевом или вышивкой, то оно расположено локально и несимметрично.

Источник: РИА "Новости"

Под конец карьеры Евгений разошелся до прозрачной черной рубашки. Сзади была просто сетка, спереди — узор из гипюровых роз. В таком виде 31-летний спортсмен красовался на домашней Олимпиаде в Сочи. Впрочем, физическая форма ему это позволяла. Плющенко вообще как будто замороженный в плане поддержания рабочего веса.

Источник: AFP 2022

Однако самые знаковые костюмы — не рубашки с жилетками, а полный отрыв и полет фантазии в показательных номерах. Он был ковбоем с бахромой, отпускником в гавайской рубахе, хоккеистом и человеком с разрядом молнии на груди, секс-бомбой в золотых трусах и с накладными мускулами. Даже танцовщицей фламенко в платье.

Отличительная черта Плющенко крылась в том, что уверенность в гениальности сочеталась с отсутствием страха показаться смешным. Гремучая смесь рождала не один взрыв хохота пополам с восторженным ревом на самых кассовых ледовых шоу планеты. Зрители обожали поролонового качка, клоуна Асисяй и пародию на испанские страсти в платье с лифом и оборками. Ну, кто-то обожал, а другие считали кринжем (безвкусицей и глупостью в переводе на литературный). Мнение второй категории людей Плющенко никогда не интересовало. Он был артистом на сцене, а им какие только сумасшедшие роли не приходится играть!

Евгений себя на льду и в жизни всегда позиционировал как мачо, но имел широкую растяжку по разнообразию амплуа. Попробуйте надеть на какого-нибудь закостенелого лирического героя женское платье. Или дурацкий детский костюм, а на голове соберите хвостики. Затем предложите ему соску-пустышку, а уже потом можете оценить, как далеко и надолго будете посланы с идеями. Плющенко же это все попробовал и предъявлял поклонникам, причем с видимым удовольствием.

Этот артистический капитал проявился с ранних лет. Хотя тренер Алексей Мишин не так часто предлагал Евгению острохарактерные образы. Возможно, потому что понимал — кого ему ни дай сыграть, на выходе все равно получится Плющенко.

Это проявилось и в выборе музыки в последний сезон. Единственный в мире, кто отважился катать нарезку с названием «Лучшее от Плющенко». Попурри из собственных знаковых программ в обработке скрипача Эдвина Мартона. Нескромно? Более чем. Оправдано? За это его и любили.

Анастасия Панина

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