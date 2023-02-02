Итальянская федерация сообщила, что не против работы фигуриста Грассля с Тутберидзе

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Итальянская федерация ледовых видов спорта (FISG) поддерживает желание фигуриста Даниэля Грассля готовиться к чемпионату мира у российского тренера Этери Тутберидзе. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе FISG.

«Даниэль пока не извещал нас о своем намерении тренироваться с Тутберидзе до конца сезона, — заметил представитель пресс-службы. — Но если он сделает это, то FISG поддержит его, как мы всегда делаем с любым другим фигуристом, который выражает свое желание тренироваться в определенном месте и с определенной командой, чтобы улучшить свой результат».

На чемпионате Европы 2023 года в Финляндии Грассль занял шестое место. К этому турниру он готовился в Москве под руководством Тутберидзе. На соревнования в Эспоо вместе со спортсменом отправились тренеры из группы Тутберидзе Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.