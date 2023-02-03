Источник: фигуристу Костомарову решено ампутировать пальцы ног

Гангрена распространяется по пальцам нижних конечностей, врачи продолжают бороться за пальцы рук. Операция планируется на ближайшее время, сообщает Mash.

Отмечается, что фигурист был подключён к аппарату ЭКМО больше пяти дней, из-за чего пострадали мелкие сосуды и началось отмирание тканей.