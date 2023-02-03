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16:20 (мск), источник: RT на русском

Источник: фигуристу Костомарову решено ампутировать пальцы ног

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров в ближайшее время может перенести операцию по ампутации пальцев ног.

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Источник: РИА "Новости"

Гангрена распространяется по пальцам нижних конечностей, врачи продолжают бороться за пальцы рук. Операция планируется на ближайшее время, сообщает Mash.

Отмечается, что фигурист был подключён к аппарату ЭКМО больше пяти дней, из-за чего пострадали мелкие сосуды и началось отмирание тканей.

2 февраля стало известно, что у Костомарова наблюдаются проблемы с кровообращением. Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января.

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