Источник: фигуристу Костомарову решено ампутировать пальцы ног
Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров в ближайшее время может перенести операцию по ампутации пальцев ног.
Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров в ближайшее время может перенести операцию по ампутации пальцев ног.
Гангрена распространяется по пальцам нижних конечностей, врачи продолжают бороться за пальцы рук. Операция планируется на ближайшее время, сообщает Mash.
Отмечается, что фигурист был подключён к аппарату ЭКМО больше пяти дней, из-за чего пострадали мелкие сосуды и началось отмирание тканей.
2 февраля стало известно, что у Костомарова наблюдаются проблемы с кровообращением. Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 10 января.