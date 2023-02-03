Олимпийскую чемпионку Щербакову не пригласили на вручение премии ISU в Цюрих

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Анна Щербакова не получила приглашения на церемонию вручения премии Международного союза конькобежцев (ISU), которая пройдет в Цюрихе 5 февраля. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Щербакова вошла в тройку претендентов на получение награды ISU в номинации «Самый ценный фигурист года». В финал голосования, помимо Щербаковой, вышли французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, выступающие в танцах на льду, и американец Натан Чен.

«Анна не получила приглашения на церемонию вручения премии», — сообщил источник.

Как стало известно ТАСС, на церемонии в Цюрихе будут присутствовать не все номинанты.