Источник: Роману Костомарову решено ампутировать пальцы ног

Сообщается, что из-за того, что Роман был подключён к ЭКМО больше пяти дней, пострадали мелкие сосуды и началось отмирание тканей. Гангрена уже распространяется по пальцам нижних конечностей. Из-за того, что Костомаров остаётся на ИВЛ и, по прогнозам, будет на нём ещё долго, велик риск развития пневмонии и сепсиса. Отмечается, что Роман дышит через трахеостому. Родные находятся с ним в палате и в тесном контакте с медиками.