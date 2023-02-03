Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Автомобилист
Трактор
00
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Авангард
Б
32
Футбол. Зарубежный
22:30
Аугсбург
Байер
Футбол. Зарубежный
23:00
Челси
Фулхэм
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Кадис
Все события
16:36 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Роману Костомарову решено ампутировать пальцы ног

Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову решено ампутировать пальцы ног, а за пальцы рук врачи ещё продолжают бороться.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что из-за того, что Роман был подключён к ЭКМО больше пяти дней, пострадали мелкие сосуды и началось отмирание тканей. Гангрена уже распространяется по пальцам нижних конечностей. Из-за того, что Костомаров остаётся на ИВЛ и, по прогнозам, будет на нём ещё долго, велик риск развития пневмонии и сепсиса. Отмечается, что Роман дышит через трахеостому. Родные находятся с ним в палате и в тесном контакте с медиками.

Напомним, Романа госпитализировали ночью 10 января. К утру самочувствие олимпийского чемпиона ухудшилось, и врачи подключили его к ИВЛ, ЭКМО, а затем ввели в искусственную кому. Недавно фигуриста отключили от ЭКМО, и он начал постепенно приходить в себя.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Овечкина не посмели не пустить в Канаду
Российский вратарь переписал историю НХЛ
Фоторепортажи
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
15Криштиану Роналду в новом клубе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь