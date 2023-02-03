Фигуристу Костомарову ампутируют пальцы на ноге! Почему врачи приняли такое решение
Это ужас…
Это ужас…
Несколько дней подряд о состоянии госпитализированного Романа Костомарова приходили обнадеживающие новости — наблюдалась положительная динамика, фигурист стал приходить в сознание и общаться с родными. Напомним, что было до:
После череды обнадеживающих новостей в сети появилась информация о том, что… олимпионику грозит ампутация пальцев.
«Некоторое время назад у Костомарова началось отмирание конечностей. Пальцы на руках, скорее всего, будут ампутировать, ноги стараются сохранить, но шанс невысокий. В будущем Роман, скорее всего, отправится на лечение и реабилитацию в Германию, сейчас идут переговоры с клиниками за границей», — сообщил StarHit со ссылкой на источник в больнице 1 февраля.
К сожалению, дальнейшие обновления настроение родных и болельщиков фигуриста только усугубили — операция состоится в самое ближайшее время.
Как сообщает Mash, Роман был подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации более пяти дней, из-за чего пострадали мелкие сосуды, началось отмирание тканей. Гангрена распространилась по пальцам нижних конечностей, а так как фигурист продолжает оставаться на ИВЛ (скорее всего, будет оставаться на нем еще долго), довольно велик риск развития пневмонии и сепсиса.
В настоящий момент Костомаров дышит через трахеостому. Родные находятся рядом с фигуристом.