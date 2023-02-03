Фигуристу Костомарову ампутируют пальцы на ноге! Почему врачи приняли такое решение

Несколько дней подряд о состоянии госпитализированного Романа Костомарова приходили обнадеживающие новости — наблюдалась положительная динамика, фигурист стал приходить в сознание и общаться с родными. Напомним, что было до:

10 января Костомарова увезли в больницу и подключили к аппарату ИВЛ;

Затем состояние Костомарова ухудшилось, его перевели в Коммунарку и стали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). Также была сделана интубация трахеи и катетеризация центральных вен.

11 января фигуристу диагностировали левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом В, тест на коронавирус дал отрицательный результат. У него начался сепсис (воспалительный процесс), состояние оставалось стабильно тяжелым.

После череды обнадеживающих новостей в сети появилась информация о том, что… олимпионику грозит ампутация пальцев.

«Некоторое время назад у Костомарова началось отмирание конечностей. Пальцы на руках, скорее всего, будут ампутировать, ноги стараются сохранить, но шанс невысокий. В будущем Роман, скорее всего, отправится на лечение и реабилитацию в Германию, сейчас идут переговоры с клиниками за границей», — сообщил StarHit со ссылкой на источник в больнице 1 февраля.

К сожалению, дальнейшие обновления настроение родных и болельщиков фигуриста только усугубили — операция состоится в самое ближайшее время.

Как сообщает Mash, Роман был подключен к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации более пяти дней, из-за чего пострадали мелкие сосуды, началось отмирание тканей. Гангрена распространилась по пальцам нижних конечностей, а так как фигурист продолжает оставаться на ИВЛ (скорее всего, будет оставаться на нем еще долго), довольно велик риск развития пневмонии и сепсиса.