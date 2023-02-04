В ISU объяснили решение не приглашать Щербакову на церемонию ISU Skating Awards

«Совет ISU специально рассмотрел вопрос о номинациях на премию ISU на своём заседании в октябре 2022 года. Совет был проинформирован о том, что нет юридических оснований исключать российских и белорусских фигуристов, которые соответствуют критериям соответствующих категорий наград, и поэтому решил, что любые фигуристы из этих стран могут быть включены в длинный список кандидатов для голосования общественности и СМИ.



Совет ISU также согласился с тем, что любые номинанты из России или Белоруссии не будут приглашены для личного участия в церемонии награждения по соображениям безопасности, что соответствует политике ISU, но могут быть приглашены присоединиться виртуально», — заявили ТАСС в пресс-службе ISU.