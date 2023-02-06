Трагическая смерть русского фигуриста в США. Чемпиона можно было спасти?

В пять лет Сережу привели на каток в ЦСКА. Все дети начинают с одиночного катания, и он не стал исключением. Тренеры отмечали в мальчике много положительных качеств, но с прыжками у него не очень ладилось. Что тогда, что сейчас это один сценарий — уход в парное катание или танцы на льду.

В 15 лет Гринькова поставили в пару с хорошенькой бывшей одиночницей — Катей Гордеевой. Встречи в таком возрасте редко бывают судьбоносными, но это был именно такой случай. Уже спустя два года они, тренируясь у Надежды Горшковой, выиграли юниорский чемпионат мира. В этом статусе, с недоученным тройным сальховом, пара Гордеева/Гриньков попала к великому советскому тренеру Станиславу Жуку. В первый же взрослый сезон у Жука они становятся серебряными призерами чемпионата Европы и чемпионами мира, но их сотрудничество было непродолжительным. Из-за противоречий с тренером Гордеева/Гриньков перешли к другому наставнику.

Несмотря на то что они побеждали как будто играючи, трудностей им тоже хватало. Как-то на чемпионате Европы их несправедливо дисквалифицировали из-за технической неисправности и предвзятости судей. Во время проката Гордеевой/Гринькова отключилась музыка, и они докатывали программу в тишине. В это время американский судья пытался свистеть, чтобы прервать прокат. Оценки не выставили, фигуристам предложили исполнить программу повторно, но они отказались. Впрочем, через пару месяцев на чемпионате планеты они стали двукратными чемпионами мира. Это полностью отражало текущий уровень пары в абсолюте и по сравнению с соперниками — помимо прочего, Гордеева/Гриньков исполняли подкрутку в четыре оборота.

В 1987 году Екатерина получила серьезную травму на тренировке — из-за сотрясения мозга они пропустили чемпионат Советского Союза и несколько месяцев подготовки. Но уже спустя год они с Сергеем впервые в карьере выиграли Олимпийские игры. Причем получили выдающиеся оценки даже от судей из тех стран, которые принято считать недружественными. Это был триумф Гордеевой и Гринькова — они навсегда стали эталоном парного катания.

Главное отличие их пары от других — невиданная лиричность и почти хрустальная чистота катания. Программы, так подходящие им по фактуре и темпераменту, ставила Марина Зуева. Спустя 20 лет она станет одним из самых востребованных хореографов в танцах на льду, но свое вдохновение в начале карьеры Зуева черпала именно из работы с Гордеевой/Гриньковым. Они были как Ромео и Джульетта, только не из Вероны, а из Сокольников, и со счастливой историей любви.

Конечно, любовь не могла обойти их стороной. Хотя до того момента, как не были выиграны главные награды, они даже не женились официально — отдавали приоритет спорту. В 1991 году Екатерина и Сергей сыграли свадьбу и обвенчались, а еще через год стали родителями дочки Даши. К тому времени они два года как ушли из любительского спорта в профессионалы — выступали в театре Татьяны Тарасовой, много гастролировали по разным странам, неизменно восхищая зрителей. Их пара была словно с открытки про счастливую жизнь — люди с такими светящимися улыбками просто не могут не быть счастливыми.

В 1993 году фигуристам-профессионалам разрешили возвращаться на любительский лед, и Гордеева/Гриньков решились на это ради второго олимпийского золота. В 1994 году в Лиллехаммере им опять не было равных.

Они были супервостребованы в ледовых шоу, жили и тренировались в Америке. К ним приехала мама Кати, чтобы помогать с маленькой дочкой во время тура. Ничто не предвещало беды — казалось, на много тысяч километров и лет вперед над ними чистое безоблачное небо. Но на одной из обычных тренировок 20 ноября 1995 года на катке в Лэйк Плэсиде Сергею внезапно стало плохо. Он потерял сознание и больше в себя уже не пришел. Быстро приехавшая скорая провела реанимационные процедуры с дефибриллятором и адреналином, но это не помогло. Через несколько минут врачи констатировали смерть. Трагическим образом молодой, красивый и внешне здоровый Сергей Гриньков умер в 28 лет из-за обширного инфаркта.

В книге воспоминаний «Мой Сергей» Катя так рассказывала об их последних минутах:

«Сергей скользил по льду, но не делал дорожку шагов. Его руки не сошлись на моей талии, чтобы начать поддержку. Я подумала, что дело в его спине. Он слегка наклонился вперед, и я спросила: “Опять спина?”.

Сергей слегка покачал головой. Он был не в состоянии контролировать движения. Попытался остановиться, но продолжал катиться к бортику. Хотел ухватиться за него. У него явно кружилась голова, но мне он ничего не сказал. Потом у него подогнулись колени, и он медленно опустился на лед".

Позже Катя анализировала, что организм Сергея посылал им сигналы несколько лет, но они неправильно их толковали. Боль в спине, которая отдавала в ноги вплоть до ступней и онемения пальцев, они считали следствием типичной для фигуриста травмы — межпозвоночной грыжи или защемления нерва. Гриньков обследовался, закачивал спину, но боль периодически все равно возвращалась. Вероятно, таким образом давали о себе знать именно проблемы с сердцем. Если бы их удалось вовремя диагностировать, кто знает, может, Сергея можно было бы спасти.