Источник: Костомарову грозит ампутация левой ноги

Напомним, ранее было принято решение ампутировать фигуристу только пальцы на обеих ногах, однако, как сообщает источник, некроз перешёл на стопы. Обследование показало наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава и нижней трети голени. В данный момент врачи пытаются спасти ногу — найти причину, почему происходит омертвение тканей. В этом может помочь стентирование. Однако сообщается, что прогноз не самый благоприятный.

После госпитализации 10 января Костомаров был подключён к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, его ввели в искусственную кому. Недавно фигуриста отключили от ЭКМО, и он начал постепенно приходить в себя. Родные находятся с ним в палате и в тесном контакте с медиками. Дышит Роман через трахеостому.