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21:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Костомарову грозит ампутация левой ноги

Стали известны новые подробности состояния олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова, который уже месяц находится в больнице под наблюдением врачей.

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Источник: РИА "Новости"

Как сообщает телеграм-канал SHOT, спортсмену могут ампутировать ногу.

Напомним, ранее было принято решение ампутировать фигуристу только пальцы на обеих ногах, однако, как сообщает источник, некроз перешёл на стопы. Обследование показало наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава и нижней трети голени. В данный момент врачи пытаются спасти ногу — найти причину, почему происходит омертвение тканей. В этом может помочь стентирование. Однако сообщается, что прогноз не самый благоприятный.

После госпитализации 10 января Костомаров был подключён к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, его ввели в искусственную кому. Недавно фигуриста отключили от ЭКМО, и он начал постепенно приходить в себя. Родные находятся с ним в палате и в тесном контакте с медиками. Дышит Роман через трахеостому.

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