Анна Щербакова не выиграла премию ISU, победителем стал Натан Чен

Церемония проходит в Цюрихе во время шоу Art on Ice. Награды вручаются по итогам двух сезонов. Победителем стал американец Натан Чен. Также на награду претендовал французский танцевальный дуэт Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон.

Чену 23 года. Он является олимпийским чемпионом в одиночном катании, а также трехратным победителей первенств мира. Щербаковой 18 лет, на Олимпиаде-2022 в Пекине она завоевала золотую медаль в одиночном катании. На чемпионате Европы — 2022 в Таллине фигуристка стала обладательницей серебра. Также она является победительницей первенства мира 2021 года.