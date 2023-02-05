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18:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Анна Щербакова не выиграла премию ISU, победителем стал Натан Чен

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию россиянка Анна Щербакова не выиграла премию Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards в номинации «Самый ценный фигурист».

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Церемония проходит в Цюрихе во время шоу Art on Ice. Награды вручаются по итогам двух сезонов. Победителем стал американец Натан Чен. Также на награду претендовал французский танцевальный дуэт Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон.

В пятницу источник, близкий к ситуации, сообщил РИА Новости, что Щербакова не стала победительницей премии.

В номинации «Самая увлекательная программа» награду получили Пападакис и Сизерон за ритм-танец в сезоне-2021/22.

Чену 23 года. Он является олимпийским чемпионом в одиночном катании, а также трехратным победителей первенств мира. Щербаковой 18 лет, на Олимпиаде-2022 в Пекине она завоевала золотую медаль в одиночном катании. На чемпионате Европы — 2022 в Таллине фигуристка стала обладательницей серебра. Также она является победительницей первенства мира 2021 года.

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