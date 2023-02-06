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12:51 (мск), источник: Sport24

«Как хорошо, что Загитова не хочет пробовать лечить людей». Алина спела на камеру и получила шквал критики

Готовится к дуэту с Zivert.

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Источник: Sport24

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, поставив спортивную карьеру на паузу, начала активно проявлять себя в новых сферах. Напомним, что ученица Этери Тутберидзе уже три года ведет «Ледниковый период», каждый декабрь получая титул «Лучшей телеведущей России». Теперь же Алина бросила себе новый челлендж — спеть со звездой.

14 февраля в Москве пройдет шоу «Влюбленные в фигурное катание», где Загитова будет не только кататься, но и петь вместе с Zivert один из ее хитов — Credo. Несколько часов назад фигуристка поделилась видео с занятия по вокалу.

Преданные болельщики Алины тут же свою любимицу поддержали, написав кучу комментов с восторгами и комплиментами. Однако нашлись и те, кто оценил перформанс фигуристки более объективно.

Источник: Sport24
Источник: Sport24
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