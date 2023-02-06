Костомарову могут ампутировать ногу по колено. Врачи боятся, что он не переживёт операцию

Поражена уже большая часть ноги, развился некроз стопы и сепсис. Доктора считают, что необходимо ампутировать ногу по колено, чтобы не допустить дальнейшего заражения. Об этом сообщает Mash.

После госпитализации 10 января Костомаров был подключён к аппаратам ИВЛ и ЭКМО, его ввели в искусственную кому. Недавно фигуриста отключили от ЭКМО, и он начал постепенно приходить в себя. Родные находятся с ним в палате и в тесном контакте с медиками. Дышит Роман через трахеостому.