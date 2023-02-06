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14:47 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Костомарову могут ампутировать часть ноги из-за гангрены, сообщил источник

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Олимпийскому чемпиону 2006 года в танцах на льду Роману Костомарову могут ампутировать часть ноги из-за гангрены, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

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Источник: РИА "Новости"

Костомаров 10 января попал в реанимацию с пневмонией, а позже был переведен в «Коммунарку», где ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни. Позднее пациента отключили от этой системы, в его состоянии наметилось улучшение.

«Врачи могут ампутировать часть ноги из-за гангрены. В настоящее время идут консультации на этот счет», — сказал собеседник агентства.

В новогодние праздники 45-летний Костомаров выступал в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».

Костомаров выступал в паре с Татьяной Навкой. Помимо олимпийского золота в активе дуэта две победы на чемпионатах мира, по три — на чемпионатах Европы и России и в Финале Гран-при. В разное время партнершами Костомарова были Екатерина Давыдова и Анна Семенович.

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