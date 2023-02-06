Костомарову могут ампутировать часть ноги из-за гангрены, сообщил источник

Костомаров 10 января попал в реанимацию с пневмонией, а позже был переведен в «Коммунарку», где ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни. Позднее пациента отключили от этой системы, в его состоянии наметилось улучшение.

«Врачи могут ампутировать часть ноги из-за гангрены. В настоящее время идут консультации на этот счет», — сказал собеседник агентства.

В новогодние праздники 45-летний Костомаров выступал в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».