Костомарову могут ампутировать часть ноги из-за гангрены, сообщил источник

Костомаров 10 января попал в реанимацию с пневмонией, а позже был переведен в «Коммунарку», где ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни. Позднее пациента отключили от этой системы, в его состоянии наметилось улучшение.
«Врачи могут ампутировать часть ноги из-за гангрены. В настоящее время идут консультации на этот счет», — сказал собеседник агентства.
В новогодние праздники 45-летний Костомаров выступал в шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны Оз».
Костомаров выступал в паре с Татьяной Навкой. Помимо олимпийского золота в активе дуэта две победы на чемпионатах мира, по три — на чемпионатах Европы и России и в Финале Гран-при. В разное время партнершами Костомарова были Екатерина Давыдова и Анна Семенович.