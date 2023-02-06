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16:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о прогрессирующей гангрене у Костомарова

У олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова начала прогрессировать гангрена. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

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Источник: РИА "Новости"

По информации источника, у 45-летнего спортсмена поражена большая часть ноги, развился некроз стопы и сепсис. Врачи настаивают на том, чтобы ампутировать ногу по колено, что поможет не допустить дальнейшего развития заражения. Отмечается, что операция откладывается из-за общего тяжелого состояния Костомарова.

4 февраля Telegram-канал Shot сообщил, что фигурист рискует лишиться ноги. Обследование показало наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава и нижней трети голени. Врачи делали попытки спасти ногу, но прогноз был неблагоприятным. Из-за длительного подключения к аппарату для насыщения крови кислородом (ЭКМО) у спортсмена началось отмирание тканей.

Костомаров был госпитализирован 10 января. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B.

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