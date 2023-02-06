Фигурный «Оскар» обесценил заслуги Щербаковой. В другой год она бы взяла награду

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Анну Щербакову недооценило жюри премии ISU Skating Awards, лишив заветной статуэтки. Однако для болельщиков она — бесценная фигуристка. В соцсетях международного союза конькобежцев Аня лидирует по результатам голосования пользователей: если бы их мнение учитывалось в финале, она бы наверняка победила.

Теперь же никто не узнает, насколько на итоги повлияли негативная политическая атмосфера и вытекающее из этого нежелание поощрять российских спортсменов.

Аня с честью приняла поражение. Не дрогнула, как и в момент старта на Олимпийских играх в Пекине. Жаль, что за стальной характер в спорте премий пока не придумали.

Аня зажгла надежду на чудо

Когда Анну Щербакову включили в число номинантов ISU Skating Awards, радовал просто сам факт её участия. Претендовать на звание «Самый ценный фигурист» за последние два сезона — уже достижение и признание заслуг атлета. А с учётом открытой неприязни Запада к представителям России — подлинный прорыв и торжество справедливости. Тернистый путь Ани к олимпийскому золоту и два шикарных проката в Поднебесной не проигнорировали, как поступили с другими нашими фигуристами, также показавшими феноменальные результаты. Щербакова стала единственной российской спортсменкой, которой позволили побороться за престижную награду.

Относительно шансов Ани победить никто не питал иллюзий. Было понятно, что это сценарий для сказки, а не для реальной жизни. И всё-таки надежда теплилась. Особенно сильно она вспыхнула, когда объявили тройку финалистов. В номинации «Самый ценный фигурист» ими стали американец Нэйтан Чен, французские танцоры Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон и — неожиданно — наша Анна Щербакова. Помогли многочисленные болельщики фигуристки, которые голосовали за неё на этапе лонг-листа.

К сожалению, далее всё решало исключительно жюри. К мнению народа оно не прислушалось. И зря, ведь именно любители фигурного катания заполняют арены на турнирах и ледовых шоу.

Почему премию вручили не Щербаковой?

И Нэйтан Чен, и Пападакис с Сизероном, безусловно, опережают Аню по опыту и количеству медалей. Из-за этого создаётся впечатление, что они более достойны статуэтки в номинации «Самый ценный фигурист». Но суть в том, что премия должна учитывать только последние два сезона. В противном случае награду можно спокойно было отдать японцу Юдзуру Ханю, который за многолетнюю карьеру стал настоящей легендой. А вот по результатам олимпийского сезона Аня не уступает Чену. Нэйтан выиграл три золота, одну бронзу и серебро, Аня — три золота и два серебра. Если судить исключительно по успехам на стартах, то самыми ценными фигуристами должны были признать Пападакис и Сизерона, которые выиграли все шесть своих стартов.

Но ценность измерялась не только медалями. Дословно в документе ISU Skating Awards написано, что «награждают одиночного фигуриста, пару или танцевальный дуэт, которые продвигали фигурное катание за счёт успешного соревновательного сезона, привлечения внимания СМИ и соцсетей в 2022 году (включая серию Гран-при-2021)». Пападакис и Сизерон явно не дотянули по медийности. Так уж сложилось, что одиночный вид более популярен, чем пары и танцы на льду. Но и Нэйтан Чен со всеми своими квадами уступает по популярности Ане. Достаточно взглянуть на соцсети, где подписчиков значительно больше у нашей фигуристки.

Тем не менее премию отдали Нэйтану Чену. Вроде и заслужил, и молодец, но осадочек остался. Никак не покидает ощущение, что при обычных обстоятельствах, когда над Россией не висел бы ореол негатива, победа досталась бы Ане.

Ответ настоящего победителя

В преддверии оглашения победителей премии в соцсетях ISU запустили голосование по каждой номинации. «Кто победит?» — спрашивали у болельщиков, и они выбирали фаворита между тремя финалистами. На двух площадках звание «Самый ценный фигурист» отдали Ане, что в очередной раз наглядно показало масштаб её популярности. А любовь людей со всего мира уж точно важнее предпочтений судейской комиссии.

Ужасно не то, что Аня не выиграла, а то, что ей заранее дали это понять. Не пригласили на торжественную церемонию ISU Skating Awards в Цюрихе — практически запретили — якобы из соображений безопасности. Забавно, что в итоге в Швейцарию не приехала не только Аня, но и большинство номинантов. С половиной победителей пришлось общаться по видеосвязи, что заметно снизило торжественность мероприятия.

Аня тоже напомнила о себе, выложив в соцсетях обращение на английском языке прямо с катка «Хрустального».

«В первую очередь я хотела бы поблагодарить всех фанатов фигурного катания со всего мира, благодаря которым я была номинирована на премию ISU. Я очень уважаю Нэйтана Чена, Габриэлу Пападакис и Гийома Сизерона. Они живые легенды нашего спорта, поднявшие свои дисциплины на другой уровень. Для меня большая честь быть номинированной вместе с ними. Победить на Олимпийских играх — это мечта для всех профессиональных атлетов. Ради этого мы работаем день за днём, год за годом. Спорт учит нас не сдаваться перед лицом трудностей, преодолевать наши слабости и объединяет нас. Я хотела бы поздравить победителя от всего сердца, хочу пожелать ему успеха во всех начинаниях», — сказала Щербакова.

Слова Ани — речь истинного победителя. Она не позволила выбить себя из колеи и снова приковала внимание людей со всего мира. Неудивительно, что комментарии аккаунтов ISU сейчас переполнены упоминаниями Ани, а не поздравлениями Нэйтану Чену.