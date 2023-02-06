Бывшая ученица Этери Тутберидзе намерена стать депутатом

«Да, это пока кандидатство, но я испытываю большую ответственность и честь за возможность в будущем стать человеком-представителем, который бы смог делать изменения в лучшую сторону. Это только начало. Легко быть аутсайдером и жаловаться на систему, намного сложнее действовать, поэтому для меня это непростой шаг», — написала Турсынбаева на своей странице в социальных сетях.
Напомним, Турсынбаева была ученицей Этери Тутберидзе с 12 лет, а позже тренировалась под руководством Брайана Орсера. В 2021 году Элизабет объявила о вынужденном завершении профессиональной карьеры из-за хронической травмы спины.