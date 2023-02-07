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10:58 (мск), источник: ТАСС

Госпитализированному фигуристу Костомарову ампутировали обе стопы

Источник рассказал, что олимпийский чемпион находится в сознании и его общее состояние улучшается.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Госпитализированному из-за пневмонии олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову ампутировали обе стопы. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник.

10 января вице-чемпион Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух сообщил ТАСС, что Костомаров попал в реанимацию. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, но 24 января необходимость в этом отпала, у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением.

«К сожалению, пришлось ампутировать обе стопы, — сказал собеседник агентства. — Операция прошла без эксцессов, в целом организм идет на поправку. Сейчас идет борьба за руки. Роман в сознании. Общее состояние улучшается. Но он продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей».

Костомарову 45 лет. Он стал победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира, трехкратными чемпионами Европы и победителями финала серии Гран-при.

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