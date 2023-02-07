Хирург назвал причину ампутации стопы у Костомарова

«После сепсиса гнойные очаги начинают “летать” по организму, осеменяя все подряд. Такой же процесс пошел по кровеносной системе, среагировало более слабое место — им оказалась нога. Ампутацию делают по той причине, что сильный некроз на ноге, а это катастрофически увеличивает выброс токсинов в организм. Жизненно важно, чтобы они не распространились окончательно», — рассказал Профессор Первого МГМУ им. Сеченова, врач-хирург Андрей Шестаков «Известиям».