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18:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хирург назвал причину ампутации стопы у Костомарова

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Врачи приняли решение об ампутации части ноги у олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, чтобы избежать выброса токсинов в организм, заявил врач-хирург Андрей Шестаков.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее источник, знакомый с ситуацией, рассказал РИА Новости Спорт, что фигуристу ампутировали часть ноги из-за гангрены. Причиной ее развития стало длительное нахождение на ЭКМО.

«После сепсиса гнойные очаги начинают “летать” по организму, осеменяя все подряд. Такой же процесс пошел по кровеносной системе, среагировало более слабое место — им оказалась нога. Ампутацию делают по той причине, что сильный некроз на ноге, а это катастрофически увеличивает выброс токсинов в организм. Жизненно важно, чтобы они не распространились окончательно», — рассказал Профессор Первого МГМУ им. Сеченова, врач-хирург Андрей Шестаков «Известиям».

Костомаров попал в реанимацию 10 января. Врачи диагностировали пневмонию и подключили его к аппарату ИВЛ. На следующий день фигуриста перевели в «Коммунарку». Там начали проводить процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО.

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