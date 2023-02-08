Жена Костомарова прокомментировала ампутацию стоп фигуриста

Супруга российского фигуриста Романа Костомарова Оксана Домнина рассказала, что в страшном сне не могла представить такого переворота в жизни их семьи. Об этом она написала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Домнина подчеркнула, что гордится мужеством, силой и рвением мужа «победить в эти сложные минуты».

«Ровно год назад мы и представить себе не могли, даже в самом страшном сне, что такой переворот в жизни может произойти, но сейчас так, и мы все преодолеем, со всем справимся, я верю! Только живи», — прокомментировала фигуристка операцию по ампутации стоп мужа.

Супруга Костомарова поблагодарила всех неравнодушных зрителей и отметила, что с точки зрения медицины «делается все возможное и невозможное».

Ранее сообщалось, что мать фигуриста Романа Костомарова Валентина не смогла прокомментировать информацию об ампутации конечностей своего сына. Женщина рассказала, что ее не пустили к сыну, навещать его пока не разрешают.