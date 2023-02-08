«Только живи!» Последние новости о состоянии Костомарова после ампутации

«Горжусь тобой, твоим мужеством, твоей силой, твоим рвением поскорее победить в эти сложные минуты! Ровно год назад мы с тобой и представить себе не могли, даже в самом страшном сне, что такой переворот в жизни может произойти, но сейчас все так, и мы все преодолеем, со всем справимся, я в это верю! Только живи! Добрыми мыслями, молитвами, позитивной энергией мы можем поддержать Романа и помочь ему, так как с точки зрения медицины делается все возможное и невозможное», — написала Домнина.