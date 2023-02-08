«Только живи!» Последние новости о состоянии Костомарова после ампутации
Госпитализированный фигурист Роман Костомаров перенес ампутацию стопы.
Госпитализированный фигурист Роман Костомаров перенес ампутацию стопы.
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову ампутировали часть ноги из-за гангрены. Госпитализированный с пневмонией фигурист находится в сознании, но по-прежнему подключен к аппарату ИВЛ. Следующая операция может пройти в ближайшее время.
По словам источника РИА Новости Спорт, Костомарову провели ампутацию части нижней конечности из-за гангрены, которая, вероятно, развилась вследствие осложнений после пневмонии и подключению фигуриста к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). По словам собеседника агентства, его использование было единственным шансом сохранить спортсмену жизнь.
«Ампутацию делают по той причине, что сильный некроз на ноге, а это катастрофически увеличивает выброс токсинов в организм. Жизненно важно, чтобы они не распространились окончательно», — объяснил причины ампутации Профессор Первого МГМУ им. Сеченова, врач-хирург Андрей Шестаков в интервью «Известиям».
По словам врача, гнойные очаги могут распространяться по организму, «заражая все подряд». На такие процессы реагирует самое слабое место в организме, которым у Костомарова оказалась нога.
При этом мать фигуриста Валентина не получала информацию об операции Романа. Во вторник она рассказала РЕН ТВ, что ей не разрешают навещать госпитализированного сына.
Посещения доступны жене фигуриста Оксане Домниной. В среду Роману исполнилось 46 лет, а Домнина опубликовала в социальных сетях пост, посвященный мужу. Девушка заявила, что их семья в страшном сне не могла представить такого поворота судьбы.
«Горжусь тобой, твоим мужеством, твоей силой, твоим рвением поскорее победить в эти сложные минуты! Ровно год назад мы с тобой и представить себе не могли, даже в самом страшном сне, что такой переворот в жизни может произойти, но сейчас все так, и мы все преодолеем, со всем справимся, я в это верю! Только живи! Добрыми мыслями, молитвами, позитивной энергией мы можем поддержать Романа и помочь ему, так как с точки зрения медицины делается все возможное и невозможное», — написала Домнина.
Роман Костомаров и Оксана Домнина
В начале января Костомаров участвовал в ледовом шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны ОЗ», причем некоторые выступления проходили на открытых площадках в 25-градусный мороз. На тот момент Роман уже болел, однако выходил на лед. Состояние фигуриста ухудшилось 10 января, тогда его госпитализировали.
Со временем пневмония перешла в двустороннюю форму. А у фигуриста появились проблемы с сердцем.