Ругался с Навкой и ушел к Семенович, просил мужа Татьяны стать их тренером: как Костомаров выиграл Олимпиаду

В эти дни олимпийский чемпион Роман Костомаров продолжает бороться с тяжелой болезнью. Sport24 желает фигуристу скорейшего выздоровления и вспоминает, как он вошел в статус живой легенды.

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Татьяна Навка и Роман Костомаров — одна из самых ярких пар в истории танцев на льду. За годы своей совместной карьеры они выиграли абсолютно все титулы, которые только есть в фигурном катании — а ведь на первых порах их дуэт считался бесперспективным. По крайней мере, так казалось тренеру пары Наталье Линичук, которая настояла на том, чтобы Костомаров начал кататься с Анной Семенович.

"Мы тогда очень много ругались с Таней. Наталья Владимировна Линичук, у которой мы тренировались в Делавере, не сильно меня за это осаждала, а в чем-то даже поддерживала. Поэтому конфликты становились все более острыми.

Таня тогда уже встречалась с Александром Жулиным, он, естественно, во всех ситуациях за нее заступался. Однажды от него к нам на каток даже приезжал какой-то человек со мной пообщаться. Меня тогда, помню, сильно взбесило, что Саша не сам приехал, а подослал кого-то со стороны. Весь накопившийся негатив и привел к тому, что я сделал тот выбор", — вспоминал Роман.

«В какой-то момент Роман сказал: “Знаешь, Тань, я ухожу к другой партнерше”. Я была в ужасе и шоке. Ну, ссоримся мы, ну, а кто не ссорится? Нет таких пар. Иду к нашему тренеру Наталье Линичук, она передо мной глотает успокоительные таблетки: “Боже мой, моя девочка, как же так?! Я с ним поговорю”. А впоследствии выяснилось, что смена партнерши — инициатива именно тренерского штаба», — говорит Навка.

С Семенович Костомаров впервые в карьере стал вице-чемпионом России, но на международных стартах паре не удалось попасть даже в топ-10. Навка же вышла замуж за Жулина, переехала с ним в Нью-Йорк и родила дочь. Разговоров о возвращении в фигурное катание практически не было, но однажды у Александра зазвонил телефон.

«Сань, я такой дурак! Я тут сел, поставил кассету, посмотрел, как мы с Таней катаемся и как с Аней, это нельзя сравнивать. Хочу кататься с Таней и чтобы ты был нашим тренером. Извини, тогда нехорошо получилось, но это было не мое решение. Я все осознал, сколько скажешь — столько буду работать», — сказал Костомаров сначала Жулину, а потом и Навке. Татьяна согласилась не сразу, но желание вернуться в большой спорт все-таки перевесило.

Начались долгие и трудные тренировки, направленные на восстановление химии и формы. Фигуристы и молодой тренер часто ссорились между собой, уступать никто не хотел.

"Мало того, что жену тренировать очень сложно, потому что ты потом идешь с ней домой — еще сложнее было тренировать Костомарова. Никто не хотел уступать, а я между ними метался: Тане рассказывал, что все проблемы из-за него, а ему — что из-за нее.

Но лучшие моменты наступали, когда я ругался с обоими. Тогда они объединялись, брались за руки и делали все мне назло. И шла роскошная работа. «Тренер плохой, а мы хорошие» — это очень эффективная формула", — рассказывал Жулин.

На ОИ-2002 Навка/Костомаров стали 10-ми, но уже в следующем сезоне ворвались в мировую элиту: бронза ЧЕ, серебро финала Гран-при, 4-е место на ЧМ. Начиная с сезона-2003/04, они не проиграли ни одного крупного старта, зафиналив все это олимпийской победой в Турине.

Говоря об успехе Навки/Костомарова, эксперты отмечали их фирменный прием: основные ходы и связки строились так, будто танец происходит не на льду, а на паркете. Поражали и равноценные роли партнеров: по логике, яркая Навка должна была Романа затмевать, но Костомаров был не обычным дополнением для исполнения элементов, а сам играл характерную роль.

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Для олимпийского сезона было решено поставить «Кармен», что еще на начальном этапе вызвало споры: мол, слишком известная и заезженная музыка, а еще у Татьяны, в отличие от цыганок, светлые волосы.

«Есть такой стереотип, что Кармен должна быть брюнеткой. Хотя, насколько я знаю, у Проспера Мериме не было упомянуто о цвете волос. Говорилось о черных бровях, длинных пальцах… Да, испанка подразумевает в себе цвет волос, но в целом, конечно, это идет изнутри. Та харизма, та энергия, которую я переживаю, надеюсь, каждая женщина поймет, почувствует и увидит свою Кармен в себе», — отвечала Навка.

Хореографом выступила чемпионка мира по художественной гимнастике Татьяна Дручинина. Навка вдохновлялась образом балерины Майей Плисецкой, Костомарова же ждала роль тореадора.

В Турине после обязательного вальса Навка/Костомаров шли на 2-м месте, оригинальный танец вывел россиян в лидеры. Но преимущество над американцами Танит Белбин / Бенджамином Агосто составляло лишь 1,38 балла. Все решала «Кармен».

В финале танцевального турнира Навка/Костомаров выступали предпоследними, как раз перед американцами. Прокат был шикарным, но оценки — сдержанными: 101,37 балла при личном рекорде в 113,17.

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Затем на лед вышли Белбин и Агосто. Катались хорошо, однако на заключительной минуте танца американцы дважды ошиблись, причем оба раза по вине партнерши. В итоге золотая медаль досталась именно Навке и Костомарову, что для российских танцоров является последней на сегодняшний день олимпийской победой.