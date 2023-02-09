У Костомарова все еще прогрессирует некроз? Новые тревожные новости о здоровье Романа

Еще недавно казалось, что самое худшее в процессе лечения олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова, который был госпитализирован еще в январе, позади. СМИ писали, что 46-летний спортсмен пошел на поправку. Он пришел в себя после комы, в которую был введен из-за осложнений на фоне пневмонии, пообщался с близкими. Однако потом появились ужасные новости: после ампутации обеих ступней на ногах некроз конечностей может прогрессировать. Под угрозой — пальцы рук фигуриста.

Сразу подчеркнем, что вся данная информация носит неофициальный характер. Жена спортсмена Оксана Домнина накануне обозначила свою позицию по этому вопросу так: когда Роману станет легче, он сам расскажет все, что сочтет необходимым. А пока Костомарова и его семью следует оставить в покое. Безусловно, право на неприкосновенность частной жизни есть у каждого. Однако в данном случае, возможно, родным спортсмена все-таки стоило скорректировать свою точку зрения. Ведь информация все равно так или иначе попадает в СМИ, только сейчас отделить правду от вымысла, настоящий инсайд от фантазии практически невозможно. И это создает вокруг лечения олимпийского чемпиона не самый приятный фон.

Некроз

Как сообщали различные СМИ, после госпитализации Костомарова 10 января врачи подключили спортсмена к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Эта процедура была необходима Роману для насыщения крови кислородом и для вывода из критического состояния. Из-за долгого нахождения в медикаментозной коме под аппаратами ЭКМО и ИВЛ у фигуриста пошли серьезные осложнения.

У Костомарова начались проблемы с кровообращением — из-за них в нижних конечностях пошел некроз тканей. Врачи пытались сделать все возможное для спасения пальцев ног фигуриста, но, по неофициальной информации, ему пришлось ампутировать левую стопу, которая была поражена некрозом и сепсисом.

С правой ноги медики удалили мертвые ткани и тем самым сохранили ее. Также после операции существовал риск развития пневмонии и сепсиса. По данным ТАСС, ампутация была связана с риском тромбоэмболии — отрывом тромба и перекрытием сосудов. На этом сложности для здоровья спортсмена не закончились.

Операция

По информации «Пятого канала», Костомарову может потребоваться еще одна ампутация. По данным источника, некроз верхних конечностей продолжает прогрессировать: Роман не может согнуть пальцы на руках и сделать рукопожатие. «Утром был осмотр, он в сознании, на руках пальцы наблюдают. Скажем так, пожать руку он не может. Но там не такой выраженный некроз», — отметил источник.

Тем не менее врачи делают все возможное, чтобы сохранить конечности олимпийского чемпиона. Близкие спортсмена не сообщают никаких подробностей. В настоящее время для них важнее всего здоровье фигуриста, а не то, что пишут о его лечении.

«Уважаемая пресса… Пожалуйста… Прекратите звонить мне, родственникам, знакомым, друзьям. Я понимаю, что это ваша работа… добывать информацию и писать, что правда и неправда… но только Роман… если посчитает нужным, расскажет обо всем, когда поправится! А это обязательно скоро случится! Нужно только набраться терпения! Всем!» — написала Оксана Домнина в социальных сетях.

Восстановление

Очевидно, что Костомарову предстоит длительное лечение. Восстановление после некроза зависит от степени тяжести патологического состояния и может занимать до трех-шести месяцев. Тем не менее это заболевание вполне поддается лечению. Врач-хирург высшей категории, кандидат медицинских Иван Руссу в комментарии для «Пятого канала» отметил, что у Романа есть все шансы для благополучного восстановления.

— Сроки восстановления индивидуальны. Учитывая, что человек молодой, не имеет выраженных или тяжелых сопутствующих заболеваний (сахарный диабет, атеросклероз, варикозная болезнь), прогноз должен быть благоприятным. Восстановится он в течение одного-двух месяцев. Однако если на фоне гангрены останется раневая инфекция, то будет длительная борьба. Это может не зажить с первого раза. Придется делать повторные операции, назначать антибактериальную терапию. Тогда это может затянуться на полгода-год, — заявил эксперт.