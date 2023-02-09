Первый тренер Костомарова заявила, что фигурист сам согласился на ампутацию

«Роман сам дал добро на ампутацию? Ну, конечно, а как не дать? Иначе бы он умер. У меня свекрови тоже две фаланги ампутировали. Сказали: или будете жить без ног, или прощайтесь с жизнью. Конечно, все выбирают жить при любых обстоятельствах. Умирать никто не хочет», — приводит слова Караваевой KP.RU.