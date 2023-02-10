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17:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Дал согласие на ампутацию пальцев рук». Что происходит с Костомаровым

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров пережил ампутацию стопы и готовится к следующей операции. Сейчас врачи решают, что делать с пальцами рук из-за прогрессирующего некроза. Все это — последствия развившейся в организме инфекции, сепсиса и образовавшихся гангрен.

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Источник: РИА "Новости"

Последние новости о состоянии Костомарова

Прославленный фигурист больше месяца сражается с тяжелой болезнью и еще более тяжелыми осложнениями. В «Коммунарку» спортсмен попал с пневмонией, но сейчас это уже не главная проблема.

По информации «Пятого канала», врачам не удалось нормализовать кровоток во второй ступне, из-за чего возникла необходимость в ее ампутации. Некроз также распространился на пальцы рук, по этой причине их в ближайшее время тоже придется отнять, сообщает телеканал. Отмечается, что фигурист сам дал согласие на ампутацию.

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Из-за гангрены у Костомарова образовались серьезные проблемы с сердцем и сосудами. Источник «Пятого канала» утверждает, что «возрастает риск инсульта, в будущем возможно разрушение печени и почек».

Семья Костомарова хранит молчание и не распространяется о его состоянии и деталях лечения. Роман находится в сознании, но к нему пускают только жену Оксану Домнину и родного брата.

Известно, что к лечению Романа привлечены лучшие врачи России, консультируют их и немецкие специалисты. Бывшая партнерша Татьяна Навка, с которой Костомаров завоевал олимпийское золото, а теперь супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, подключила весь свой административный ресурс, чтобы помочь Роману. Все надеются, что пальцы на руках все же удастся спасти, но прогнозы пока очень осторожные.

Что случилось с Костомаровым

В начале января спортсмен участвовал в ледовом шоу Ильи Авербуха, выступая в том числе на открытых площадках в 25-градусный мороз. На тот момент Костомаров уже болел, но продолжал выходить на лед, хотя довольно сильно кашлял. 10 января его госпитализировали с пневмонией в реанимацию.

Врачи диагностировали пневмонию и подключили его к аппарату ИВЛ. На следующий день фигуриста перевели в «Коммунарку». Там начали проводить процедуру искусственного насыщения крови кислородом (ЭКМО). Пневмония быстро развилась в двухстороннюю, на ее фоне появились проблемы с сердцем.

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