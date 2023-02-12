Текущие события
Хоккей. НХЛ
21:00
Вашингтон
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
1-й период
Филадельфия
Сиэтл
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вальядолид
Осасуна
00
Хоккей. НХЛ
перерыв
Монреаль
Эдмонтон
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ювентус
Фиорентина
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Манчестер Сити
Астон Вилла
31
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кельн
Айнтрахт Ф
20
Футбол. Зарубежный
22:45
Лион
Ланс
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Кремонезе
Футбол. Зарубежный
23:00
Вильярреал
Барселона
Хоккей. НХЛ
23:00
Вегас
Анахайм
Футбол. Зарубежный
19:05
Нант
Лорьян
10
Футбол. Зарубежный
18:15
Сельта
Атлетико
01
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Боруссия М
41
Футбол. Зарубежный
17:00
Лидс
Манчестер Юнайтед
02
Футбол. Зарубежный
17:00
Анже
Осер
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Лилль
Страсбур
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Брест
30
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс
Труа
40
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Монца
01
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
ЦСКА
Б
23
Футбол. Зарубежный
16:00
Хетафе
Райо Вальекано
11
Футбол. Зарубежный
15:00
Тулуза
Ренн
31
Футбол. Зарубежный
14:30
Удинезе
Сассуоло
22
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Металлург
14
Все события
19:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Валиева высказалась о расследовании дела о допинге на Олимпийских играх-2022

Российская фигуристка Камила Валиева высказалась о расследовании дела о допинге на Олимпийских играх 2022 года. Ее слова доступны на YouTube-канале Ляйсан Утяшевой.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Все еще в ожидании, так как еще должен пройти международный суд», — заявила Валиева и добавила, что пока больше ничего не может про это сказать.

14 января Российское антидопинговое агентство лишило Валиеву золотой медали чемпионата России-2022. При этом организация проинформировала Всемирное антидопинговое агентство о том, что спортсменка не нарушала антидопинговые правила.

На Олимпиаде-2022 Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с ее участием. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. При этом Спортивный арбитражный суд позволил ей участвовать в индивидуальном турнире, где она заняла четвертое место.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Леброн Джеймс стал лучшим бомбардиром в истории НБА
Погиб оказавшийся под завалами турецкий футболист
Фоторепортажи
18«Зимний бросок»: главное реслинг-шоу
12«Барселона» обыграла «Реал» в Суперкубке Испании
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь