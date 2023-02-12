Валиева высказалась о расследовании дела о допинге на Олимпийских играх-2022

«Все еще в ожидании, так как еще должен пройти международный суд», — заявила Валиева и добавила, что пока больше ничего не может про это сказать.

14 января Российское антидопинговое агентство лишило Валиеву золотой медали чемпионата России-2022. При этом организация проинформировала Всемирное антидопинговое агентство о том, что спортсменка не нарушала антидопинговые правила.