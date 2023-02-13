«Зачем стероиды танцорам?» Первый допинг-скандал в фигурном катании СССР

Пройдя школу и даже первые курсы танцевальных университетов у Игоря Шпильбанда, фигуристы перед началом нынешнего сезона перешли в отделение Скотта Мойра в монреальской школе, возглавляемой Мари-Франс Дюбрей и Патрисом Лозоном. Мэтры приняли участие в постановках танцев на нынешний сезон.

Для того чтобы преуспеть в танцах, Кристина в свое время переехала в США из Канады. А вот партнер, несмотря на свою фамилию, родился в Калифорнии. После завершения спортивной карьеры там осели олимпийские чемпионы Альбервилля Марина Климова и Сергей Пономаренко. Там родились и их сыновья. Старший, Тимофей в качестве спортивной специализации выбрал плавание, а младший, Антон продолжает семейные традиции.

В семье олимпийских чемпионов стараются говорить между собой по-русски. Только Антон (или Энтони), приехав как-то на этап Гран-при ISU в Россию, решил рассказать о своих визитах к уральским бабушкам — и получилось очень смешно. Русским языком надежда американских танцев владеет хуже, чем участники нынешней мужской сборной США — Илья Малинин, Максим Наумов и Андрей Торгашев. Доберутся ли чемпионства Каррейра и Пономаренко?

Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко

Для родителей партнера этот путь был извилистым. Воспитанники свердловской школы, переехавшие в Москву к Наталье Дубовой, дебютировали на Олимпиаде-1984 в Сараево и с ходу завоевали бронзу. Климовой тогда и 18-ти не было. Совершеннолетия Марины ее партнер дожидался с нетерпением, чтобы сыграть свадьбу. Между фигуристами сразу же пробежала искра, которая очень помогала им добиваться успехов.

В 1984-м в танцах на льду моду диктовали британцы Джейн Торвилл и Кристофер Дин. Через четыре года долгожданное золото завоевали Наталья Бестемьянова и Андрей Букин.

Наталья Бестемьянова, Андрей Букин и Татьяна Тарасова

В Калгари Климова и Пономаренко поднялись на второе место. В соответствии с тогдашней очередью, о которой чуть ли не открыто говорили на соревнованиях по фигурному катанию, следующая Олимпиада должна была быть их.

Только все оказалось не так просто. На чемпионате Европы-1991 в Софии допинг-проба, взятая у Климовой, дала положительный результат. В столицу Болгарии советские фигуристы приехали в ранге безоговорочных фаворитов, действующих чемпионов мира и Европы. Наличие в пробе намека на использование анаболического стероида стало громом среди ясного неба. Такого в советском фигурном катании еще не было!

Усугубило все интервью, которое проживавшая тогда в США и не предполагавшая, что станет депутатом Госдумы, Ирина Роднина, дала чикагской газете.

«Много лет, находясь на централизованных сборах в СССР, знаю, что употребление стероидов при подготовке фигуристов к сезону санкционировалось свыше, — утверждала трехкратная олимпийская чемпионка. — Правда, только в августе и сентябре, когда начиналась подготовка к сезону».

Ирина Роднина

Отметила Роднина и то обстоятельство, что совершенно непонятно, зачем стероиды нужны танцорам. Им ведь не приходится исполнять прыжки, выбросы и подкрутки! Руководителям советского фигурного катания удалось оперативно и без излишней шумихи погасить скандал. По официальной версии, прокол допустили в бравшей пробы софийской лаборатории, не имевшей даже официальной аккредитации. Проба В вскрывалась в Кельне и оказалась абсолютно чистой.

Только есть еще и версия неофициальная, которую обнародовал в парижской газете «Русская мысль» известный всем в мире фигурного катания журналист Артур Вернер. Он утверждал, что немецкий профессор Манфред Донике перед вскрытием пробы В встречался с приехавшим из Москвы «главным по допингу» в СССР Сергеем Португаловым. Через много лет его отстранят от работы в спорте пожизненно, но в 1991-м Португалов считался авторитетным специалистом. Именно его, а не врача сборной СССР Виктора Аниканова, делегировали в Кельн.

Конечно, через тридцать с лишним лет установить истину уже невозможно. Да и никто не будет этим заниматься. Даже небезызвестный Хайо Зеппельт. Полностью реабилитированные Климова и Пономаренко отправились на чемпионат мира в Мюнхен — и проиграли брату и сестре Дюшене. Более того, Марина и Сергей с большим трудом опередили в споре за серебро Майю Усову и Александра Жулина, также тренировавшихся в группе Дубовой. Все смешалось в очереди за золотом Альбервилля.

Танцевальные пары Сергей Пономаренко — Марина Климова и Майя Усова — Александр Жулин

Решившие выступать под французским флагом канадцы Изабель и Поль Дюшене в конце 80-х — начале 90-х выделялись новаторским стилем, который проповедовал их тренер Мартин Скотницки. В свое время чехословацкий танцор, выступавший в дуэте с сестрой Дианой, сбежал после «Пражской весны» на Запад. Он получил французское гражданство, но тренировочной базой избрал немецкий Оберстдорф. Еще в олимпийском Калгари Дюшене со своим «африканским» танцем заметно выделялись на фоне соперников, предпочитавших традиционную классику.

Настоящим откровением стал поставленный Кристофером Дином «танец чилийских бедняков» в сезоне-1989/1990. Музыка из фильма, посвященного путчу Аугусто Пиночета, был новаторским. Все было необычно, от постановки до костюмов, сшитых Пьером Карденом. У кого еще должны одеваться чилийские бедняки?

Олимпийский чемпион Сараево Дин активно подключился к работе с братом и сестрой Дюшене. У него был в разгаре роман с Изабель, и летом 1991 года они сыграли свадьбу. Разошлись, правда, через два года, но это уже совсем другая история. Учитывая, что Олимпиада-1992 должна была пройти во Франции, в победу Климовой и Пономаренко мало кто верил.

Сергей Пономаренко и Марина Климова

Чтобы действующие чемпионы мира на родном льду при поддержке судей упустили свой шанс? Да быть такого не может! Найти выигрышные образы для брата и сестры в танцах достаточно сложно, но Скотницки и Дин выбрали для олимпийского сезона «Вестсайдскую историю». На льду Изабель и Поль как раз и изображали брата и сестру.

Считается, что к началу 90-х Климова и Пономаренко достигли совершенства именно в классических танцах. Их «Моя прекрасная леди» и «Лоуренс Аравийский» в те времена были эталоном. Хотя говорить о том, что Дубова не экспериментировала с выбором музыки и образов, было бы неправильно. В Калгари ее ученики катались под «Биттлз». И все же в сравнении с новаторским стилем Дюшене тогдашние лидеры советской сборной проигрывали.

Многим показалось чистым безумием решение Марины и Сергея сменить тренера за четыре месяца до начала Олимпиады в Альбервилле. Они ушли к Татьяне Тарасовой, чего Дубова не простила ни самим фигуристам, ни своей коллеге. Во многих интервью Наталья Ильинична утверждала, что у нее просто украли будущих олимпийских чемпионов. Осенью 1991 года она кроме заявлений предприняла отчаянные усилия, чтобы первым номером в танцах в странной сборной, называвшейся «Объединенная команда», стали Усова и Жулин.

Предпосылки для этого были. На ЧМ-1991 в Мюнхене Майя и Александр выиграли оба обязательных танца, а в оригинальном были вторыми, уступив лишь Дюшене. К олимпийскому сезону Климова и Пономаренко подготовили танец на музыку Баха «Возвышенное и земное». Начинали ставить эту программу они еще до перехода к Тарасовой с французским хореографом Шанти Рошфор.

Танец получился глубоким и еще более новаторским, чем постановки Дина и Скотницки для Дюшене. Как вспоминает в своей автобиографической книге Тарасова, после того, как были найдены последние штрихи, она решила показать постановку тогдашнему председателю техкома по танцам ISU британцу Лоуренсу Демми. Правилами это не было запрещено, но, мягко говоря, не поощрялось.

Тем не менее, Тарасова пошла на это, чтобы донести до главного по танцам в ISU замысел сложнейшей для восприятия программы. Можно, конечно, говорить о том, что Климовой и Пономаренко повезло. В олимпийском сезоне Поля Дюшене преследовали травмы, из-за которых французский дуэт пропустил чемпионат Европы. Не справилась с психологической нагрузкой и Изабель.

Татьяна Тарасова

Оказались не готовы к штурму олимпийской вершины Усова и Жулин. Они рассчитывали, что их Олимпиадой будет Лиллехаммер, но там очередь нарушили дерзкие Оксана Грищук и Евгений Платов, которые также ушли от Дубовой. Правда, для начала не к Тарасовой, а к Наталье Линичук.

В Альбервилле триумфаторами по праву стали Климова и Пономаренко, а также их тренер Тарасова. После Олимпиады Марина и Сергей выиграли чемпионат мира в американском Окленде, после чего завершили блистательную карьеру. Они отметились на всех ступеньках танцевальной очереди и доказали, что побеждает все равно сильнейший.

В послужном списке олимпийских чемпионов 1992 года есть еще несколько побед на престижных чемпионатах мира среди профессионалов. Сейчас они живут и работают в Калифорнии. Правда, тренировать выходящего на очень серьезный уровень сына в отличие от Евгении Шишковой и Вадима Наумова или Татьяны Малининой и Романа Скорнякова не рискуют. Все-таки танцы — это особый вид фигурного катания.