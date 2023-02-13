Костомаров в сознании и пытается говорить. Но ему могут потребоваться другие операции?

Больше месяца олимпийский чемпион в танцах на льду находится в больнице. Врачи борются за его здоровье и, по словам супруги фигуриста, «делают все возможное и невозможное». Тем не менее в СМИ время от времени появляется разная информация о текущем состоянии Костомарова. Некоторые новости — очень тревожные. Однако напомним, что все сведения носят неофициальный характер, так как близкие Романа не раскрывали никаких подробностей.

Еще одна операция?

После ампутации обеих ступней в СМИ сообщали, что некроз конечностей продолжает прогрессировать. По данным РБК, в начале текущей недели будет принято решение о необходимости новых операций олимпийскому чемпиону.

В настоящее время Костомаров может общаться и большую часть дня находится в сознании. Но о какой конкретно операции может идти речь, источник не уточняет. Ранее сообщалось, что новое хирургическое вмешательство может коснуться верхних конечностей Романа — пальцев рук.

По информации «Известий», фигурист уже дал согласие на ампутацию, если не удастся наладить кровоснабжение. Сейчас врачи продолжают бороться за сохранение верхних конечностей. Однако его состояние остается тяжелым — у Романа серьезные проблемы с сердцем и сосудами. Об этом сообщал Пятый канал.

Несмотря на это, Костомаров постепенно учится дышать самостоятельно. А двукратный призер Олимпийских игр по конькобежному спорту Иван Скобрев добавил, что фигурист даже пытается встать.

«В больнице его все чаще и чаще приводят в сознание, а врачи занимаются с Романом лечебной физкультурой. Но сам он толком говорить не может. Он шевелит губами, пытается вставать, ворочается. Его жена Оксана Домнина навещает Костомарова каждый день», — сообщил Скобрев в интервью НТВ.

Дорогостоящая реабилитация

Костомарову предстоит долгая реабилитация. И ему уже готовы помочь его коллеги — в феврале стартует ежегодный всероссийский тур «Ледникового периода» в поддержку олимпийского чемпиона. Об этом сообщил продюсер проекта Илья Авербух:

«Этот ежегодный, уже 19-й, всероссийский тур мы как обычно планировали сильно заранее — еще в прошлом году, но жизнь внесла очень тяжелые коррективы. — сказал Илья Авербух. — Мы решили изменить свои планы и бросить все силы на то, чтобы этот тур прошел в поддержку Ромы. Для нас это не развлекательное мероприятие, а объединяющее — гастроли, которые должны сплотить всех нас. Рома — часть нашей ледовой семьи, мы прошли вместе огромный путь длиной в 19 лет, в течение которых были тысячи выступлений на различных площадках перед любимым зрителем. Семья — это семья, и в семье люди должны поддерживать друг друга. И мы со своей стороны постараемся всесторонне поддерживать Романа и его семью как морально, так и материально. Уверен, что зрители, которые придут на наши выступления, смогут передать свою энергию любви и показать, что он не один, что мы все вместе», — приводит слова Авербуха пресс-служба тура «Ледниковый период. Снова вместе».