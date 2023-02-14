Костомарову ампутировали кисти рук, пишут СМИ
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Олимпийскому чемпиону 2006 года в танцах на льду Роману Костомарову ампутировали кисти рук, сообщает «Комсомольская правда».
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Олимпийскому чемпиону 2006 года в танцах на льду Роману Костомарову ампутировали кисти рук, сообщает «Комсомольская правда».
«Костомарову провели вторую операцию. Ампутировали обе кисти рук», — сообщил источник газеты в медицинских кругах.
Врачи диагностировали пневмонию и подключили фигуриста к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). На следующий день фигуриста перевели в «Коммунарку». Там начали проводить процедуру ЭКМО. 7 февраля Костомарову ампутировали стопу из-за гангрены, которая развилась вследствие двусторонней пневмонии и сепсиса.