Костомарову ампутировали кисти рук, пишут СМИ

Врачи диагностировали пневмонию и подключили фигуриста к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). На следующий день фигуриста перевели в «Коммунарку». Там начали проводить процедуру ЭКМО. 7 февраля Костомарову ампутировали стопу из-за гангрены, которая развилась вследствие двусторонней пневмонии и сепсиса.