Стало известно о течении пневмонии у Костомарова

По его данным, болезнь медленно регрессирует. У спортсмена наблюдается снижение пневматизации (легочной недостаточности — прим. «Ленты.ру»).

Отмечается, что в легких 46-летнего бывшего фигуриста все еще происходят фиброзные изменения, при которых разрастается соединительная ткань и появляются рубцы, однако они становятся меньше. Медики назначили экс-фигуристу специальные препараты, которые ускоряют процесс рассасывания соединительной ткани.

Ранее стало известно об ухудшении общего состояния олимпийского Костомарова после ампутации пальцев рук. «Спорт-Экспресс» сообщил об увеличении температуры у спортсмена, предположительно, из-за перенесенного стресса. Главный врач частной скорой помощи в Санкт-Петербурге Лев Авербах также заявил, что, несмотря на удаление пораженных участков, у фигуриста может и дальше развиваться сепсис.

Об ампутации бывшему спортсмену кистей обеих рук сообщил KP.RU. Telegram-канал Mash при этом писал, что фигуристу удалили только несколько пальцев. 7 февраля в Telegram-канале «112» появилась информация, что фигуристу ампутировали левую стопу.