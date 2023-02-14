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19:47 (мск), источник: Sport24

Терапевт: Сейчас врачи вытаскивают Костомарова практически с того света. Чтобы он выжил, должно произойти чудо

Врач-терапевт Ирина Ярцева оценила текущее состояние олимпийского чемпиона 2006 года в танцах на льду Романа Костомарова. Из-за некроза фигуристу сначала ампутировали ступни, а затем несколько пальцев на обеих руках. Это стало последствием пневмонии, с которой он был госпитализирован 9 января.

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Источник: РИА "Новости"

"Сейчас врачи вытаскивают фигуриста практически с того света. Но его состояние говорит о том, что организм уже готов уйти совсем. А он — высший компьютер, который одновременно контролирует работу всех систем человека. У Костомарова произошла дисрегуляция, и центры управления отключились. Это и стало причиной отмирания конечностей. По кусочкам ему могут ампутировать одну конечность за другой, подниматься выше по тканям, и никто не сможет сказать, когда это остановится и остановится ли.

Здесь не нужно называть какой-то диагноз. То, что с ним происходит сейчас, — это выше, чем диагноз. Его болезни — это последствие тех состояний, которые с ним произошли: перенесенные грипп и пневмония. Все то, что мы знаем сейчас о самочувствии Костомарова, говорит о том, что он в очень тяжелом состоянии и потихонечку его конечности могут отмирать.

Это очень тяжелый пациент. Больше шансов, что он не выкарабкается. А если у него и получится, он будет физически и психологически истощен. Чтобы он выжил, должно произойти чудо«, — цитирует Ярцеву “Вечерняя Москва”.

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