Терапевт: Сейчас врачи вытаскивают Костомарова практически с того света. Чтобы он выжил, должно произойти чудо

"Сейчас врачи вытаскивают фигуриста практически с того света. Но его состояние говорит о том, что организм уже готов уйти совсем. А он — высший компьютер, который одновременно контролирует работу всех систем человека. У Костомарова произошла дисрегуляция, и центры управления отключились. Это и стало причиной отмирания конечностей. По кусочкам ему могут ампутировать одну конечность за другой, подниматься выше по тканям, и никто не сможет сказать, когда это остановится и остановится ли.

Здесь не нужно называть какой-то диагноз. То, что с ним происходит сейчас, — это выше, чем диагноз. Его болезни — это последствие тех состояний, которые с ним произошли: перенесенные грипп и пневмония. Все то, что мы знаем сейчас о самочувствии Костомарова, говорит о том, что он в очень тяжелом состоянии и потихонечку его конечности могут отмирать.