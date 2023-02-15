Состояние фигуриста Романа Костомарова резко ухудшилось

Отмечается, что самостоятельно дышать Костомаров не может. До утра он пробудет под седацией. Врачи опасаются за левое легкое фигуриста из-за фиброза.

Ранее в этот день сообщалось, что Костомарову провели вторую операцию — ампутировали обе кисти рук. По информации «Известий», врачи удалили некроз у спортсмена.

Тогда же главный врач петербургской частной скорой помощи «Корис» Лев Авербах рассказал в беседе с «Известиями», что, даже несмотря на ампутацию кистей рук у Костомарова, сепсис может развиваться и дальше. По мнению специалиста, у спортсмена может быть полиорганная недостаточность, при которой отказывают многие органы системы и происходит глобальный сбой в организме. При этом прогноз по дальнейшему состоянию фигуриста «очень непонятный».

7 февраля фигуристу ампутировали стопу на одной ноге, чтобы убрать некроз тканей, развившийся на фоне воспалительного процесса. Позднее появились сообщения, что спортсмену пришлось ампутировать и вторую стопу.

В беседе с «Известиями» 10 февраля Лев Авербах объяснил, почему в случае Костомарова необходима ампутация. По словам эксперта, гангрена может независимо развиваться на разных конечностях, к тому же это скоротечный процесс, и, если вовремя не избавиться от пораженных участков, можно потерять пациента.

Между тем 9 февраля первый тренер олимпийского чемпиона Лидия Караваева подтвердила, что Костомаров дал свое согласие на ампутацию из-за угрозы летального исхода.

Костомарова госпитализировали 10 января. Перед этим он пожаловался на слабость и боли в груди. Позже фигуриста перевели в реанимацию. У него были диагностированы сепсис и левосторонняя пневмония, которая, по некоторым данным, прогрессировала в двустороннюю. Спортсмена подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Кроме того, ему проводили процедуру ЭКМО.

Мать фигуриста Валентина Костомарова 13 января рассказывала «Известиям», что, по прогнозам врачей, процесс восстановления здоровья ее сына может занять много времени. По ее словам, началось всё после того, как в новогодние праздники Роман участвовал в ледовых шоу.