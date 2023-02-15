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12:32 (мск), источник: Sport24

Анастасия Волочкова — о пении Загитовой: «Похоже на караоке»

Известная балерина Анастасия Волочкова высказалась о дебюте олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Алины Загитовой в качестве певицы.

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14 февраля Загитова в дуэте с поп-исполнительницей Zivert выступила на шоу «Влюбленные в фигурное катание».

«Как мне эксперимент Загитовой? Так это же песня Zivert! Думала, у Алины своя авторская. Какой это эксперимент? Взяли чужую песню и исполнили. Ну, похоже на караоке только с профессиональной аппаратурой, простите!» — сказала Волочкова корреспонденту Sport24 Зарине Халимхоновой.

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