Анастасия Волочкова — о пении Загитовой: «Похоже на караоке»

14 февраля Загитова в дуэте с поп-исполнительницей Zivert выступила на шоу «Влюбленные в фигурное катание».

«Как мне эксперимент Загитовой? Так это же песня Zivert! Думала, у Алины своя авторская. Какой это эксперимент? Взяли чужую песню и исполнили. Ну, похоже на караоке только с профессиональной аппаратурой, простите!» — сказала Волочкова корреспонденту Sport24 Зарине Халимхоновой.