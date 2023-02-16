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10:45 (мск), источник: Аргументы и факты

Главврач «Коммунарки» Проценко рассказал о состоянии Костомарова

У спортсмена начала восстанавливаться функция почек.

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Источник: РИА "Новости"

Главный врач клиники «Коммунарка» Денис Проценко, где проходит лечение фигурист Роман Костомаров, рассказал в интервью aif.ru, что спортсмен пошел на поправку, однако ситуация может измениться в худшую сторону.

«Последние 48 часов органная дисфункция начала разрешаться. У него начинает восстанавливаться работа функции почек. Хотя была тяжелая полиорганная недостаточность с полной анурией — отсутствием мочевыводящей функции почек. Были проблемы с легкими, с работой сердца», — сообщил главврач.

Медики надеются, что положительная динамика сохранится, однако какие-либо прогнозы делать рано.

«Последние несколько суток Роман дышит самостоятельно, но мы осознаем, что ситуация может меняться», — добавил он.

Лечением фигуриста занимается большая команда московского здравоохранения с привлечением федеральных коллег. Первые пять суток после госпитализации врачи проводили консилиумы каждые 12 часов.

Напомним, олимпийский чемпион по фигурному катанию в танцах на льду попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Впоследствии у него нарушилось функционирование мелких сосудов, что привело к развитию сепсиса. 6 февраля ему ампутировали обе стопы из-за риска развития гангрены.

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