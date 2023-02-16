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16:51 (мск), источник: Sport24

Фигуристка-красавица Гулякова выложила фото в нежном образе: «Сердце забрала»

Российская фигуристка, победительница финала Кубка России в женском одиночном катании Анастасия Гулякова опубликовала в социальной сети фотографию в нежном образе.

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Спортсменка выложила фото, на котором изображена в белоснежных брюках и пиджаке.

«Сердце забрала», — написала Гулякова.

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