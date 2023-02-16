Фигуристка-красавица Гулякова выложила фото в нежном образе: «Сердце забрала»
Российская фигуристка, победительница финала Кубка России в женском одиночном катании Анастасия Гулякова опубликовала в социальной сети фотографию в нежном образе.
Российская фигуристка, победительница финала Кубка России в женском одиночном катании Анастасия Гулякова опубликовала в социальной сети фотографию в нежном образе.
Спортсменка выложила фото, на котором изображена в белоснежных брюках и пиджаке.
«Сердце забрала», — написала Гулякова.