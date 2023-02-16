«Какой же он, гад, талантливый». Тутберидзе растит нового Плющенко

Источник: Соцсети

Возможно, нужно воздержаться от штампов и не называть нового победителя первенства России надеждой мужского одиночного катания. Она бывает необходима, когда все печально с перспективами. В России же сейчас сразу несколько классных фигуристов с непрощупывающимся потолком возможностей.

Однако Федотов в любом случае — один из самых талантливых одиночников нового поколения. Юный фигурист заслуживает пристального внимания. Он тренируется в группе Этери Тутберидзе, куда без множества талантов и отменного спортивного характера не попасть. При этом об Арсении лестно высказывались разные тренеры и специалисты.

Федотов родился в Москве, осенью ему исполнится только 14 лет. Однако он уже четыре года находится в статусе звезды всероссийского масштаба. Все началось с телевизионного проекта «Ледниковый период. Дети». Тренером был Илья Авербух, в жюри сидели легенды фигурного катания, включая Татьяну Тарасову, а показательный номер Арсению доверили катать не с кем-нибудь, а с Алексеем Ягудиным.

И что за номер! Под хиты Элвиса Пресли, в одинаковых желтых рубашках, Ягудин и Федотов делали параллельные прыжки и даже дорожку шагов. По сюжету Алексей был кем-то вроде заложника у маленького Арсения. Он сначала пытался прогнать взрослого двойника со льда. Даже отвесил ему подзатыльник и выпихнул за кулисы, чтобы никто не мешал единоличной звезде. Потом Ягудин все же вернулся. Кульминационную дорожку в финале они исполнили вдвоем.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/UlG1IDpXLn8" title="Арсений Федотов - «Trouble», «Tutti Frutti». Ледниковый период. Дети. (27.05.2018)" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Арсений в проекте выглядел младше своих лет, но выделывал сложные вещи — тройной лутц, тройной сальхов, каскад из двух тройных прыжков. Причем это было не главным в выступлениях. В отличие от многих ровесников, он сразу давал артиста на льду и шоу в интервью. Катался самозабвенно, не забывал актерски отыгрывать каждый образ. Говорил еще совсем по-детски, но слова выбирал уверенные и даже немного нахальные.

«Я серьезный спортсмен на этом проекте. Илья Авербух меня хвалит. Говорит, что я молодец и супер. Хочу, чтобы он сказал, что я великолепный. Сейчас у меня получается все. Всех побежу», — говорит Федотов.

Арсений не преувеличивает. Во-первых, он действительно победил, как и обещал. Во-вторых, Авербух проникся к нему особой симпатией. Специалист за годы работы повидал много талантов, придумал не одну постановку, которая вошла в историю, поэтому его сложно удивить. Однако физические качества и характер Арсения, видимо, оказались слишком незаурядны. Даже для избалованного взгляда Авербуха.

«Мне хочется развивать этого мальчишку. Он совершенный фигурист на данный момент в плане того, как у него устроено тело. Как оно координируется, как из него можно лепить. Ребенок, рожденный для льда. Я каждый раз стою и млею, какой же он, гад, талантливый», — говорил наставник.

Федотову досталась одна из самых душераздирающих постановок проекта. Номер под песню «Нас бьют — мы летаем» в исполнении победителя «Голос. Дети» Даниила Плужникова. Арсений вышел с парой белых крыльев (их потом пришлось снять, чтобы делать многооборотные прыжки). Запись на данный момент собрала на YouTube более двух с половиной миллионов просмотров. Это не рекордная цифра для видео с проекта, но в топе лучших за всю историю.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/z8oUm-N6dHA" title="Арсений Федотов - «Нас бьют, мы летаем». Ледниковый период. Дети. (29.04.2018)" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

И в детстве, и сейчас у Арсения просматривается цепкость в выездах. Это одновременно говорит о хорошей выучке и внутренней уверенности. Бремя лидера и общественные ожидания на всех действуют по-разному. Арсений на данном топливе прекрасно едет, летит и приземляется.

«Тело и конек у него дружны. Это позволяет делать замечательно прыжки и вращения», — говорил Алексей Мишин.

«У меня есть секрет успеха, но я его никому не скажу. Чтобы все получилось, надо держать в тайне», — заявлял сам Арсений.

Можно пошутить, что секрет успеха — спать в коньках. В «Ледниковом периоде» у Федотова был номер на музыку «Севильский цирюльник». Юному Фигаро приходилось сначала театрально ложиться в кровать, а потом подниматься и бежать по делам. «Спал» он прямо в коньках.

Сейчас Федотов исполняет уже три четверных прыжка в произвольной программе — тулуп и два сальхова. На первенстве России у него получились два рабочих проката. Не без ошибок: падение на четверном плюс ошибка на дорожке шагов в короткой программе. По сумме двух программ Федотов на четыре балла обошел воспитанника ЦСКА Льва Лазарева.

«Не могу сказать, что на сто процентов доволен прокатом. Победой, естественно, доволен. Не знаю, как буду кататься, когда вырасту. Чтобы побеждать в любом возрасте, нужно исполнять сложные прыжки. Когда к нам в “Хрустальный” пришел Даниэль Грассль, я прямо офигел. Такой работоспособности ни у кого не видел! В фигурном катании моим кумиром является новый чемпион Европы Адам Сяо Хим Фа, а в других видах спорта — Лионель Месси. Собираюсь ли сделать показательный номер, изображая на льду футболиста? Хорошая идея! Надо будет предложить тренерам», — сказал Федотов журналистам после победы на турнире.

Ошибки такого рода, как у Арсения на дорожке шагов на первенстве-2023, свойственны артистичным спортсменам из-за секундной потери концентрации. На фоне хорошо исполненных элементов они хотят показать себя во всей красе и слишком увлекаются эмоциями. Управлять темпераментом Арсению еще предстоит научиться. Он харизматичен, а за этим очень интересно наблюдать. В этом качестве его можно сравнить, например, с Плющенко. Тот тоже никогда не сомневался, что планета крутится, чтобы ему было удобнее быстро прийти к цели.

«Хулиган, самоуверенный, наглый, очень талантливый и безумно обаятельный». Все эти эпитеты Илья Авербух произносил еще про девятилетнего Арсения. Спустя четыре года талант только укрепился, как и уверенность в себе. А вот хулиганить на катке Этери Георгиевна вряд ли ему позволяет. Остается отрываться в интервью: «Хочу сказать спасибо папе и маме, что они родили меня таким талантливым».

Мы тоже скажем им спасибо и пожелаем Арсению беспроблемно пройти неизбежный период взросления. Обойдясь на этом пути без травм.

Анастасия Панина