Плющенко: Если моих спортсменов будут судить так же, как сейчас, будет переход в другие страны
Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко критически оценил судейство на юниорском первенстве России.
Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко критически оценил судейство на юниорском первенстве России.
В женском одиночном катании от академии «Ангелы Плющенко» выступали Вероника Жилина (2-е место) и Софья Титова (4-е место).
«Если моих спортсменов будут судить так же, как сейчас, будет переход в другие страны. Переход тех спортсменов, которых судят несправедливо», — передает слова Плющенко корреспондент Sport24 Константин Лесик.
Позднее Плющенко более подробно объяснил свою позицию.
«У меня следующий момент, заявление: моим спортсменам, которые делают ультра-си, почему-то ставят намного ниже баллы. То есть, накидывают судьи ниже, а прыжки-то отличные. Супер. Если бы их делал кто-то другой, например, давали были бы совершенно другие баллы. Я смотрел распечатки, на порядок выше. У моих, например, если есть какие-то ребра, сразу видят. У других спортсменов не видят. Это на протяжении нескольких сезонов. Что такое? Я общался с судьями, с федерацией, говорил: “Смотрите. Почему вы меня строго судите? Судите всех одинаково”. Мы же за справедливость. Если девочка делает бабочку, получает плюс 2, а моя делает то же самое — получает −4. Почему? Что за предвзятость? Где справедливость? На протяжении второго года я спортсменам об этом говорю, предупреждаю, напоминаю. Все говорят в федерации, что все нормально, все хорошо, все здорово. Опять нет. Терпел-терпел, но сегодня пообщались со спортсменами, с родителями. Скорее всего, будут переходы в другие страны многих спортсменов. Тех, которых судят несправедливо. Потому что бороться ребятам еще и за справедливость? И мне бороться? Я устал. Если мы не нужны федерации, мои спортсмены, то мы пойдем туда, где нужны.
Это не первый сезон. Это накапливалось долго-долго. Если сейчас посмотреть — люди выигрывают с одним четверным. Я не хочу никого обидеть. Но с одним четверным противопоставить четыре ультра-си. Ну мы что делаем? То, что произошло у меня с Лайсачеком? А где он сейчас? Где? Чего? Трусова каталась, двигала фигурное катание и проиграла Олимпиаду. Каталась у меня, прыгала по четыре ультра-си. А нам не надо это, нам балет нужен. Я понимаю, что нужно красиво кататься, вращаться, все прекрасно понимаю. Но и нужно двигать.
Если взять Нику, то она стабильно катается, делает несколько четверных в этом году. По Титовой то же самое — три ультра-си. Да, разрыв после короткой есть. Но оценивайте справедливо каждого спортсмена. Увидели ребро у моего, ставьте, нет проблем. У другого видите, но не ставите. Сегодня девочка на пьедестале — два недокрученных четверных. Один в галку поставили, а на второй нет. Вот она разница между третьим и четвертым местом. А мне тоже обидно, спортсменке, родителям. Когда закрываются глаза на других, а на мне открываются. Не хочется сотрудничать, двигаться дальше. Как я могу их остановить, когда такое решение накипело? Значит, кем-то задача поставлена. Федерация говорит: «Уходите, ничего страшного». Великолепно, очень здорово. Буду общаться по приезде с Министерством спорта, с олимпийским комитетом России, с Владимиром Владимировичем Путиным. Сложное время, мы должны сплачиваться, поднимать друг друга. А тут конфликт за конфликтом. Я человек неконфликтный. Но когда меня выводят… Мы с Яной строим школу, а тут заведомо: «А, “Ангелы Плющенко”… Устал, надоело», — заявил Плющенко.