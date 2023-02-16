Плющенко: Если моих спортсменов будут судить так же, как сейчас, будет переход в другие страны

В женском одиночном катании от академии «Ангелы Плющенко» выступали Вероника Жилина (2-е место) и Софья Титова (4-е место).

«Если моих спортсменов будут судить так же, как сейчас, будет переход в другие страны. Переход тех спортсменов, которых судят несправедливо», — передает слова Плющенко корреспондент Sport24 Константин Лесик.

Позднее Плющенко более подробно объяснил свою позицию.

«У меня следующий момент, заявление: моим спортсменам, которые делают ультра-си, почему-то ставят намного ниже баллы. То есть, накидывают судьи ниже, а прыжки-то отличные. Супер. Если бы их делал кто-то другой, например, давали были бы совершенно другие баллы. Я смотрел распечатки, на порядок выше. У моих, например, если есть какие-то ребра, сразу видят. У других спортсменов не видят. Это на протяжении нескольких сезонов. Что такое? Я общался с судьями, с федерацией, говорил: “Смотрите. Почему вы меня строго судите? Судите всех одинаково”. Мы же за справедливость. Если девочка делает бабочку, получает плюс 2, а моя делает то же самое — получает −4. Почему? Что за предвзятость? Где справедливость? На протяжении второго года я спортсменам об этом говорю, предупреждаю, напоминаю. Все говорят в федерации, что все нормально, все хорошо, все здорово. Опять нет. Терпел-терпел, но сегодня пообщались со спортсменами, с родителями. Скорее всего, будут переходы в другие страны многих спортсменов. Тех, которых судят несправедливо. Потому что бороться ребятам еще и за справедливость? И мне бороться? Я устал. Если мы не нужны федерации, мои спортсмены, то мы пойдем туда, где нужны.

Это не первый сезон. Это накапливалось долго-долго. Если сейчас посмотреть — люди выигрывают с одним четверным. Я не хочу никого обидеть. Но с одним четверным противопоставить четыре ультра-си. Ну мы что делаем? То, что произошло у меня с Лайсачеком? А где он сейчас? Где? Чего? Трусова каталась, двигала фигурное катание и проиграла Олимпиаду. Каталась у меня, прыгала по четыре ультра-си. А нам не надо это, нам балет нужен. Я понимаю, что нужно красиво кататься, вращаться, все прекрасно понимаю. Но и нужно двигать.