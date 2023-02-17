«Там мне дали шанс» Российские фигуристы становятся чемпионами в других странах. Что заставляет их менять гражданство?

Анастасия Губанова — уроженка Тольятти. В бытность юниоркой она считалась одной из самых перспективных одиночниц России. Фигуристка — победительница этапов юниорского Гран-при и серебряный призер финала серии в сезоне-2016/2017. Однако во взрослой карьере отбираться на крупные международные турниры из-за сумасшедшей конкуренции у нее не получалось. В 2021 году спортсменка перешла под флаг Грузии, а уже в 2022-м поехала на чемпионат Европы, где заняла 7-е место, и на Олимпиаду, где стала 11-й. Теперь же в отсутствие российских соперниц Губанова смогла завоевать главный титул континента. Спортсменка тренируется в России в группе Евгения Рукавицына, специалиста из Санкт-Петербурга.

В интервью «Р-Спорту» после победы на ЧЕ Губанова заявила: «Я всю жизнь в России, продолжаю здесь жить — кем мне еще быть внутри, если не русской? Я люблю обе эти страны — и Россию, и Грузию».

Екатерина Куракова, пятикратная чемпионка Польши

20-летняя Куракова — одна из самых успешных фигуристок с русскими корнями, которые выступают за другие страны. На юниорском уровне в России она становилась девятой на национальном первенстве. Тренировалась Куракова у российского специалиста Инны Гончаренко в Москве и, по словам тренера, была довольно перспективной технически.

Куракова — очень смелая девочка с хорошими возможностями для четверных прыжков. Мы с ней пробовали каскад четверной сальхов — тройной тулуп, который у нее очень неплохо получался. Потенциал у девочки большой именно для сложных прыжковых элементов. Инна Гончаренко из интервью «Спорт-Экспресс»

При этом сама фигуристка понимала, что шансов занять лидирующие позиции в России у нее немного. В сборную Польши спортсменка перешла в 2017 году перед первым взрослым сезоном. В 2018-м Куракова начала сотрудничать с польским тренером Сильвией Новак-Требаской, а потом — с канадцем Брайаном Орсером, переехав тренироваться в Торонто. У него тогда уже занималась двукратная чемпионка мира и серебряный призер ОИ-2018 Евгения Медведева.

В том же 2018-м Куракова впервые стала чемпионкой Польши. С тех пор она ни разу не проиграла первенство страны и, как следствие, остается главной претенденткой на участие в главных международных стартах.

В России такая конкуренция, что некоторые заканчивают карьеру в 16−18 лет. Со мной должно было случиться то же самое. Мне сказали прямо, что это конец, на крупные соревнования я больше не поеду. Но я продолжала в себя верить и считать, что заслуживаю шанса. Польша дала мне его. Екатерина Куракова из интервью Sport Onet

Сейчас Куракова тренируется у итальянского тренера Лоренцо Магри, в команде которого работает российский специалист Ангелина Туренко. Куракова делает успешные попытки тройного акселя; четверные прыжки на соревнованиях она не исполняет, однако, по словам ее наставника, учила квад-лутц и квад-тулуп в межсезонье.

Наивысшим достижением Кураковой на международной арене до текущего сезона являлось пятое место на чемпионате Европы-2022. На Олимпийских играх в Пекине Екатерина стала 12-й. В нынешнем сезоне в отсутствие россиянок Куракова заняла четвертое на континентальном первенстве.

Владимир Самойлов, двукратный чемпион Польши

Самойлову 23 года, за Польшу он выступает с сезона-2021/2022. Фигурист выиграл первый же чемпионат страны, в котором получил право участвовать. В России Владимир становился шестым на национальном первенстве в сезоне-2017/2018, в том же сезоне выигрывал серебро этапа юниорской серии Гран-при. Во взрослой карьере на международные турниры под российским флагом не отбирался.

Тренерами Самойлова в России в разные годы были Инна Гончаренко, Этери Тутберидзе, Евгений Плющенко, Виктория Буцаева. С переходом под другой флаг фигурист стал тренироваться за рубежом — у Лоренцо Магри и Ангелины Туренко, в том же клубе, что и Куракова.

В чем разница в отношении к спортсменам в России и в Европе? Оно вообще разное, здесь очень редко на тебя орут. Если совсем тренер не в настроении, тогда люлей могут дать. Вербально. Но хочешь — работай. Лед есть, если у тебя будет желание, тебя подхватят. Не хочешь — заставлять не будут. Тут более лояльное отношение. Нет желания — иди домой. Тебя не будут выгонять из группы. В России — выгонят. В юношеском возрасте, наверное, есть основания. А со взрослыми такое отношение — давать звездюлей, если что не так, — это просто неправильно. Владимир Самойлов из интервью «Спорт-Экспресс»

Добиться успехов в России Самойлову мешало отсутствие стабильности. Он владеет всеми четверными прыжками (кроме акселя, разумеется), однако показывать полный технический набор ему раз за разом не удавалось. И это при том, что в отечественном мужском катании со стабильностью плохо у всех.

На международной арене Самойлов выиграл два второстепенных турнира, Bavarian Open и Volvo Open Cup. На чемпионате Европы-2023 фигурист занял 17-е место.

Евгения Лопарева, чемпионка Франции

22-летняя Лопарева родом из Москвы, там же в детстве она встала на коньки и начала заниматься танцами на льду. До 2017 года она выступала за Россию в дуэте с Алексеем Карпушовым, тренировались спортсмены у Екатерины Рублевой. Они дважды были участниками этапов юниорской серии Гран-при, оба раза остановившись в шаге от пьедестала. До более крупных международных стартов Лопарева — Карпушов не доходили, а на юниорском первенстве России-2017 финишировали девятыми. Этот сезон был для дуэта последним совместным.

Перед началом сезона-2018/2019 Лопарева встала в пару с французским фигуристом Жоффре Бриссо. Он незадолго до этого расстался с предыдущей партнершей, Сарой-Марин Руффанш, с которой стал двукратным серебряным призером чемпионата страны среди юниоров. По воспоминаниям Бриссо, они познакомились с Евгенией в интернете.

Я была в России и искала нового партнера. Мне было неважно, откуда он будет: у нас просто должна была быть одна и та же цель в спорте. С Жоффре все сразу получилось. Это был правильный выбор. Евгения Лопарева из интервью Sportmag

Было решено, что новый дуэт будет выступать за Францию, хотя первое время тренироваться пришлось в Москве. Наставником дуэта стала Роксан Пететин. Уже в 2019 году Лопарева с Бриссо смогли поехать на юниорский чемпионат мира под французским флагом, где замкнули десятку.

На первом взрослом чемпионате Франции в 2020 году Лопарева и Бриссо завоевали бронзу, проиграв только Аделине Галявиевой и Луи Торону и мэтрам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. В следующие годы Лопарева и Бриссо неизменно попадали в тройку сильнейших национального первенства. А в 2023-м в отсутствие Пападакис и Сизерона фигуристы стали чемпионами страны.

На мировой арене Лопарева и Бриссо завоевали четыре медали, причем одну из них, бронзу, на этапе Гран-при в 2022 году. На чемпионате Европы в текущем сезоне они стали пятыми.

Виктория Сафонова, четырехкратная чемпионка Белоруссии

Сафонова выступает за Белоруссию с 2019 года. Она уроженка Москвы, на внутрироссийских турнирах представляла клуб «Самбо-70», но не группу Этери Тутберидзе из «Хрустального», а отделение «Конек Чайковской». В 2015 году на Открытом кубке, который проводился столичной Федерацией фигурного катания, Сафонова обыграла Анну Щербакову и Александру Трусову. На первенствах России среди юниоров Виктория тем не менее не поднималась выше восьмой позиции.

Я в фигурном катании с трех лет, можно сказать, всю жизнь. Конечно, мне хотелось выступать на международной арене, но не получалось. Конкуренция в женском одиночном катании в России огромная. Мне повезло. Уладили все вопросы с документами, и я стала белорусской спортсменкой, чему очень рада. Виктория Сафонова из интервью «Беларусь сегодня»

В Белоруссии Сафонова быстро стала номером один. Тренироваться спортсменка продолжила в Москве у Оксаны Матвеевой. В сезоне-2019/2020 фигуристка выиграла дебютный взрослый чемпионат страны и получила возможность участвовать в континентальном первенстве, который проходил в австрийском Граце. В итоговом протоколе спортсменка заняла 14-е место (чемпионкой стала россиянка Алена Косторная, серебро и бронза достались Щербаковой и Трусовой).

В марте 2020-го Сафонова должна была дебютировать на чемпионате мира в Монреале, однако турнир был отменен из-за пандемии коронавируса. Годом позже фигуристка была заявлена на ЧМ в Стокгольме, но была вынуждена пропустить старт из-за положительного теста на ковид.

На международном уровне 19-летняя Сафонова несколько раз поднималась на пьедестал челленджеров, один из них, Мемориал Дениса Тена в сезоне-2021/2022, выиграла. На Олимпиаде в Пекине она заняла 13-е место, а до чемпионата мира-2022 и чемпионата Европы-2023, как и российские спортсмены, допущена не была.

Александр Коровин, чемпион Филиппин

В России Коровин выступал в парном катании с Алисой Ефимовой. Вместе они выиграли Универсиаду в 2019 году, а также завоевали серебро на этапе Гран-при в 2018-м. Пара распалась в 2020-м, когда Коровин и Ефимова стали девятыми на чемпионате страны. Оба спортсмена решили сменить гражданство: Алиса встала в пару с немецким фигуристом Рюбеном Бломмартом (причем для фигуристки это не первый переход под другой флаг — до 2014-го она представляла Финляндию), а Александр стал кататься с Изабеллой Гамес за Филиппины. Гамес прежде каталась за Испанию.

Были времена, когда я хотел уйти из спорта и сосредоточиться на обучении детей катанию на коньках. Затем я встретил Изабеллу. Я верю, что вместе мы сможем добиться большого успеха. Александр Коровин из интервью BusinessMirror

На Филиппинах фигурное катание пока находится на зачаточном уровне, поэтому 29-летний Коровин и 24-летняя Гамес — едва ли не единственная пара, которая способна соревноваться на международной арене. 12 января спортсменов объявили чемпионами страны — судя по протоколам, они были единственными участниками национальных соревнований. Так пара получила возможность поехать на чемпионат четырех континентов (правда, там стала только девятой и не выполнила технический минимум для участия в мартовском чемпионате мира).

Фигуристы тренируются у Марины Зуевой в США. Это известный специалист, у которой в разные годы катались олимпийские чемпионы Ванкувера Тесса Вертью и Скотт Моир, олимпийские чемпионы Сочи Мэрил Дэвис и Чарли Уайт, серебряные призеры Олимпиады в Турине Танит Белбин и Бенджамин Агосто. Она также работала с российской парой Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым.