Плющенко пригрозил исходом своих учениц за рубеж. Что это значит?

Евгений Плющенко спас это юниорское первенство России. В информационном смысле — уж точно. Пустые трибуны на дневных соревнованиях сильно ударили по вере, что будущее нашего фигурного катания кому-нибудь нужно. А этот сезон — именно про веру. Перетерпеть, не разувериться. Спортсмены выходят на зубах, на недостатке мотивации. Кто-то ломается — и становится спортивным атеистом. Кто-то близок к этому.

Что сказал Плющенко?

Тем удивительнее события вокруг Плющенко, который как раз один из главных верующих в наше фигурное катание. Он и так, по сути, самый звездный человек на турнире в Перми — это звание могла перехватить разве что Этери Тутберидзе, но Этери Георгиевна осталась в Москве готовить своих учениц к финалу «Гран-при». В конце концов, он вкладывает собственные деньги в свою школу, что отличает его от многих других участников процесса.

И именно он вышел вчера к журналистам с убийственным заявлением о том, что федерации его подопечные «не нужны» и что «будут переходы в другие страны». Стоит найти время и посмотреть этот монолог целиком — там много эмоций, но рационального не меньше. И про изменявшиеся по ходу игры правила на прыжковом чемпионате, и про оценки, и про судей. Насколько знаю, Евгений постоянно контактировал с арбитрами по ходу последних сезонов, но общего языка, видимо, так и не нашел.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/1hrCEu6Wr6Q" title="Заявление Евгения ПЛЮЩЕНКО: Переход спортсменов в другие страны / Несправедливое судейство" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Про смену гражданства своими учениками двукратный олимпийский чемпион заявил после женской произвольной программы на первенстве России. Его ученицы Вероника Жилина и Софья Титова заняли два самых неприятных места — второе и четвертое.

«Ангелов Плющенко» засудили?

Всегда, когда разрыв в субъективном виде спорта минимален, будут споры, их отсутствие напоминало бы тоталитарную секту. И к выигравшей чемпионат Алине Горбачевой ноль претензий — она откатала обе программы на максимуме, суперчисто. Наконец, она просто взрослая: в июле ей будет 16 лет, что позволяет качественно показывать образы.

И все же прав ли Плющенко, негодуя по результатам первенства? Скажем так — основания у него есть, хоть Горбачева и сделала все для победы. Не умаляя ее достоинств и бронзовой призерки Марии Гордеевой, изучение судейских протоколов и видео позволяет включить режим альтернативной истории.

Что говорит не в пользу Плющенко? Провал Жилиной и Титовой в короткой программе. Попадание в более слабые разминки в произвольной невольно заставляет судей сдерживаться при выставлении оценок — ведь впереди лидеры. Правда, об этом ничего не написано в правилах, а отрыв Горбачевой от шедшей девятой Жилиной был всего 7,5 балла — не так и много.

Что говорит в пользу Плющенко? Как минимум цифры по сезону и некоторые детали выступлений. Начиная с самой первой строчки в протоколе произвольной программы — четверной сальхов. Как ни силился я рассмотреть разные повторы — разницы в качестве между ними у Горбачевой и Жилиной не заметил. У Алины даже заход был поочевиднее. Высота по картинке почти одинаковая, выезд, опять же, у Вероники будто чуть поувереннее. Но допустим, сальховы даже одинаковы — Алина получила +3,6, Жилина — +2,9. Семь десятых, которые на таких отрывах решают многое.

Интересно и то, что в целом у Жилиной жестко порезали оценку после пересмотра элементов. Это произошло из-за заслуженного недокрута, но не только — некоторые судьи снизили свои надбавки к прыжкам. Итого у Жилиной на табло сначала горело 92,10, в итоге получилось 87,21 (потеря пять баллов), у Горбачевой 84,26 и 83,32 соответственно (забрали один балл).

Ну и последнее — компоненты. Это отдельная материя, погружаться в которую — только плодить ненужные сущности. Бритву Оккама мы уважаем, поэтому кратко — не отрицая, что Горбачева может быть лучше в этой части, Плющенко может быть недоволен тем, что его ученице поставили 64,64. На двух этапах «Гран-при», где Жилина падала (в Перми не упала), было 66,61 и 64,47. У Горбачевой, в свою очередь, таких компонентов, как на первенстве, не было на больших турнирах никогда. 65,14 и 63,28 на «Гран-при» и 64,00 на чемпионате России. В этот раз — 66,58. В общем, Плющенко может сказать, что балла два-три здесь судьи утащили.

Да и в принципе выглядит необычно, что Жилина в Сочи набрала с падением с четверного тулупа и минусовым тройным акселем без бонусов 152,5, а сейчас — 151,85 без падений и со всеми докрученными ультра-си.

Софья Титова про свои оценки все сказала сама в трансляции, правда, видео Первого канала обрывается ровно на эмоциях Сони. А она сказала: «Я 146 набирала с одним тройным акселем. Ну куда?» Теперь сделала их два плюс четверной сальхов во второй половине, пусть с другого и упала. Итог — 140,72.

Вы скажете, что Плющенко надо научить своих не только прыгать, но и кататься? Но понятно, почему «ангелы» идут на такое обилие многооборотных прыжков. Наученный горьким опытом Трусовой, «начинающий тренер» стремится как можно больше набрать техникой, которую сложнее порезать. Хотя и с хореографией Плющенко поработал, и во многом Трусова стала сильнее и разнообразнее после вояжа в два конца в эту академию.

Реальна ли угроза исхода?

Теперь про переходы вовне. Могут ли взять наших? Плющенко утверждает, что желающие принять его учениц федерации есть. Конечно, это некий акт сожжения мостов — если юниорские надежды начнут массово уходить из сборной, то других учеников Плющенко в России вообще перестанут судить. Терять талантливых фигуристок в ФФККР тоже вряд ли захотят. И мне пока это кажется слишком радикальным сценарием, особенно в свете возможного возвращения россиян на международную арену. Скорее речь может идти о попытке привлечь внимание к проблеме и торге.

Плющенко пообещал говорить о проблеме с Минспортом. То, что он обладает авторитетом в высших эшелонах власти, ни для кого не секрет. Насколько высшим эшелонам сейчас до фигурного катания, вопрос открытый, но его позицию могут услышать. В любом случае прецедент для российского фигурного катания будет репутационно крайне неприятен. Дальше начнутся пересуды с карантином, транспортировка сора из избы на улицу, ненужная возня… Лучше погасить страсти.

Тем более что варианты у плющенковских действительно есть. Да, политическая позиция тренера и отношение к россиянам за рубежом вряд ли делают возможным переход в большинство европейских стран. Но мир не ограничивается Европой. И российские фигуристы — бренд, который будет востребован во многих странах. В ISU немало наших сторонников — в Венгрии, пожалуй, уже перегруз россиян, а вот условная Сербия, Армения, Казахстан вполне себе наши союзники. Тренироваться можно так же в московском регионе — переезжать из России не потребуется.

Будет ли такая смена флага патриотична? А что если патриотизм — это не только и не столько любовь к флагу, сколько желание продолжать карьеру ради болельщиков, работать, зарабатывать деньги и мотыжить свой участок? А не требовать правильной длины мотыги у других.