Медведева ответила на вопрос о будущем

«У меня действительно пока нет большого желания тренировать, потому что есть другие направления для развития. Пока тренерская карьера не особо интересует, но пообщаться с детишками и вспомнить себя в их возрасте, как сама выступала, было интересно», — заявила она. Медведева добавила, что сейчас является постоянным участником телешоу «Ледниковый период», а также комментирует международные турниры.

Ранее Медведева объяснила, почему приняла решение о завершении карьеры. «Объективно взглянула на себя со стороны — оценила, могу ли я или не могу с точки зрения физических возможностей», — рассказала она и добавила, что хочет позаботиться о своем здоровье.