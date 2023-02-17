Болельщики из Китая поздравили Щербакову с победой на Олимпиаде в Нью-Йорке

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Поздравление приурочено к году после победы Щербаковой в женском одиночном турнире Олимпийских игр в Пекине. Согласно видео, опубликованном в Telegram-канале объединения китайских болельщиков, на площади Таймс-сквер было показано видео с лучшими моментами выступления Щербаковой на Олимпиаде, включая эпизод, где россиянка целует на пьедестале золотую олимпийскую медаль.

Ролик транслировался прохожим в центре Нью-Йорка 14—16 февраля по два раза в день. Аналогичное поздравление будет продемонстрировано 60 раз по 15 секунд в пятницу на одном из билбордов в центре Пекина.