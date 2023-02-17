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13:20 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Болельщики из Китая поздравили Щербакову с победой на Олимпиаде в Нью-Йорке

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Китайские болельщики поздравили россиянку Анну Щербакову с победой на Олимпийских играх видеороликом на одном из телеэкранов в центре Нью-Йорка.

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26
фотографий
26
фотографий

Поздравление приурочено к году после победы Щербаковой в женском одиночном турнире Олимпийских игр в Пекине. Согласно видео, опубликованном в Telegram-канале объединения китайских болельщиков, на площади Таймс-сквер было показано видео с лучшими моментами выступления Щербаковой на Олимпиаде, включая эпизод, где россиянка целует на пьедестале золотую олимпийскую медаль.

Ролик транслировался прохожим в центре Нью-Йорка 14—16 февраля по два раза в день. Аналогичное поздравление будет продемонстрировано 60 раз по 15 секунд в пятницу на одном из билбордов в центре Пекина.

Щербаковой 18 лет, на Олимпиаде-2022 в Пекине она завоевала золотую медаль в одиночном катании. На чемпионате Европы — 2022 в Таллине фигуристка стала обладательницей серебра. Также она является победительницей первенства мира 2021 года.

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