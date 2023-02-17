Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
Нефтехимик
Футбол. Зарубежный
22:30
Аугсбург
Хоффенхайм
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Сан-Хосе
21
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
Филадельфия
62
Футбол. Зарубежный
22:45
Сассуоло
Наполи
Футбол. Зарубежный
23:00
Осер
Лион
Хоккей. НХЛ
05:00
Сент-Луис
Нью-Джерси
42
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
Детройт
25
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
Бостон
05
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон
Флорида
36
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Монреаль
62
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Виннипег
31
Все события
14:14 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Роман Костомаров пытается сбежать из реанимации

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров тяжело переносит ухудшение состояния здоровья. Спортсмен пытается самовольно покинуть реанимацию. Ранее появилась информация, что у Костомарова практически отказали лёгкие.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Правую кисть ему ампутировали, левую ещё пытаются сохранить. Санитарки перестилают ему постель, и он пытается встать с кровати, куда-то убежать, не осознаёт, что с ним происходит. На днях у него удалили трахеостому, но сейчас опять установили, он снова на аппарате ИВЛ, его лёгкие не справляются, он не может самостоятельно дышать. На компьютерной томограмме лёгких тоже печальная картина. В целом состояние стабильно тяжёлое», — сообщает Prozvezd.info со ссылкой на источник.

Напомним, Костомаров был доставлен в больницу с двусторонней пневмонией 10 января в тяжёлом состоянии. В феврале врачи ампутировали спортсмену стопы и несколько пальцев на руке из-за осложнений, связанных с заболеванием. Позже сообщалось об улучшении состояния Костомарова.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 100 эскизов, 2000 рублей и слезинка: как создавали олмпийского мишку
«Ты на лапы его посмотри. Берëм!» Как делались трансферы в 1990-х
Фоторепортажи
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
12«Барселона» обыграла «Реал» в Суперкубке Испании
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь