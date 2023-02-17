Источник: Роман Костомаров пытается сбежать из реанимации

«Правую кисть ему ампутировали, левую ещё пытаются сохранить. Санитарки перестилают ему постель, и он пытается встать с кровати, куда-то убежать, не осознаёт, что с ним происходит. На днях у него удалили трахеостому, но сейчас опять установили, он снова на аппарате ИВЛ, его лёгкие не справляются, он не может самостоятельно дышать. На компьютерной томограмме лёгких тоже печальная картина. В целом состояние стабильно тяжёлое», — сообщает Prozvezd.info со ссылкой на источник.