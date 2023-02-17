Триумф пермской школы парного катания. Завершилось первенство России среди юниоров

ПЕРМЬ, 17 февраля. /ТАСС/. Победителями первенства России среди юниоров в парном катании стали Екатерина Чикмарева и Матвей Янченков, второе место заняли Юлия Артемьева и Алексей Брюханов, третье — Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, все три пары тренируются в Перми под руководством Павла Слюсаренко. Произвольные программы фигуристы-парники представили в четверг — заключительный соревновательный день турнира.

После короткой программы расстановка не изменилась — ни одна из лидирующих пар не смогла показать идеального проката, но грубых ошибок никто не допустил. Чикмарева и Янченков ошиблись на приземлении со второго прыжка в комбинации из тройного тулупа и двойного акселя, смазанным получился и выезд с параллельного тройного сальхова. Помарки не позволили фигуристам выиграть произвольную программу, но для итоговой победы этого хватило — 208,68 балла.

Выигравшие произвольную программу Артемьева и Брюханов были близки к идеальному прокату, однако Артемьевой не удалось чисто приземлить тройной тулуп — 202,98 балла. Бронзовые призеры турнира Осокина и Грицаенко, как и Артемьева с Брюхановым, выступают в паре первый год, по ходу сезона они чередовали успешные выступления с неудачами, в родных стенах фигуристы не сплоховали — все элементы, за исключением выброса тройной риттбергер, были сделаны на плюсовые оценки (198,68 балла).

Первенство России среди юниоров 2023 года можно назвать историческим для пермской школы парного катания. Пермяки и раньше преуспевали в этом виде программы — воспитанниками местной школы являются двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков и олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина. Правда, основных успехов они добились, тренируясь в Санкт-Петербурге и Москве. После тройного успеха на юниорском чемпионате страны есть все основания полагать, что пермяки сделают все возможное, чтобы не затеряться и на взрослом уровне.

На пресс-конференции призеры сохраняли отличное расположение духа. Несмотря на отсутствие допуска на международные старты, все пары отметили, что не хотят менять спортивное гражданство. «Вся эта ситуация с недопуском российских спортсменов лично меня мотивирует, не дает расслабиться», — сказал Янченков.

День Анны Щербаковой

Ровно год назад — 17 февраля 2022 года — на проходивших в Пекине Олимпийских играх победу в женском одиночном катании одержала Анна Щербакова. По иронии судьбы, ее полная тезка на первенстве России в Перми боролась за золото в танцах на льду в дуэте с Егором Гончаровым.

Отрыв от лидировавших после ритм-танца Софьи Леонтьевой и Даниила Горелкина составлял немногим более балла. Злую шутку с Леонтьевой и Горелкиным сыграла ошибка на поддержке — фигуристы передержали ее и получили балл штрафа от судей. Победителями первенства России стали Щербакова и Гончаров, набравшие итоговые 181,80 балла, вторыми стали Леонтьева и Горелкин (180,98), третьими — Екатерина Рыбакова и Иван Махноносов (171,75), которые из-за проблем со здоровьем пропустили несколько стартов сезона.