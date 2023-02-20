Школа Плющенко «воюет» с девушкой? Что не так с заявлениями чемпиона

Первенство России среди юниоров в Перми подарило любопытный пьедестал у девушек. После снятия новой надежды Этери Тутберидзе Алисы Двоеглазовой из-за травмы колена стопроцентной фавориткой выглядела ученица Плющенко Вероника Жилина, а еще одна его подопечная, Софья Титова, — крепким кандидатом как минимум на бронзу.

В итоге золотую медаль получила Горбачева, отлично откатавшая короткую программу и произвольную, утяжеленную четверным сальховом. Жилина, зашедшая суммарно на пять ультра-си (чистыми получились два), осталась с серебром, а третье место заняла Мария Гордеева, показавшая два четверных в произвольной, один из которых был отмечен недокрутом в четверть оборота. Титова, сделавшая, как и Жилина, пять сложнейших прыжков на две программы (три из них чисто), осталась четвертой.

Алина Горбачева

Обе подопечные Плющенко допустили серьезные ошибки в короткой программе на тройном акселе, из-за чего перед решающим днем соревнований Жилина шла на девятом месте, а Титова — на 16-м из 18 возможных. Таким образом, в произвольной программе девушки выступали не в сильнейшей разминке участниц (то есть катались раньше тех, кто занял более высокое место в короткой), что нередко вызывает сдержанность в оценивании у судей — ведь фавориты еще впереди.

Кроме того, в произвольной ученицам Плющенко указали и на другие огрехи. К примеру, у Титовой судьи обнаружили неверное ребро на тройном лутце, стоившее ей некоторого количества баллов. Все это вылилось в результат, явно не соответствовавший амбициям Плющенко, из-за чего двукратный олимпийский чемпион решился на резонансное заявление, последствия которого гремят в информпространстве до сих пор.

Два ключевых пункта из него — про судейство и про возможную смену гражданства его подопечных.

«Моим спортсменам, которые делают ультра-си, почему-то ставят баллы намного ниже, — приводит фрагмент речи Плющенко про судейство “Спорт-Экспресс”. — То есть накидывают судьи ниже, а прыжки-то отличные. Если бы их делал кто-то другой, например, были бы совершенно другие баллы. Я смотрел распечатки, на порядок выше. У моих, например, если есть какие-то ребра, их сразу видят. У других спортсменов не видят. Это на протяжении нескольких сезонов. Что такое? Я общался с судьями, с федерацией, говорил: “Смотрите. Почему вы меня строго судите? Судите всех одинаково”. Мы же за справедливость».

«Это не первый сезон. Это накапливалось долго-долго, — добавляет Плющенко. — Если сейчас посмотреть — люди выигрывают с одним четверным. Я не хочу никого обидеть. Но с одним четверным противопоставить четыре ультра-си… Ну мы что делаем? Если девочка делает “бабочку”, получает плюс 2, а моя делает то же самое — получает минус 4. Почему? Что за предвзятость? Где справедливость? Если взять Нику, то она стабильно катается, делает несколько четверных в этом году. По Титовой то же самое — три ультра-си. Да, разрыв после короткой есть. Но оценивайте справедливо каждого спортсмена. Увидели ребро у моего — ставьте, нет проблем. У другого видите, но не ставите. Сейчас девочка на пьедестале — два недокрученных четверных. Один в галку поставили, а второй нет. Вот она, разница между третьим и четвертым местом».

Нетрудно понять, кого имеет в виду двукратный олимпийский чемпион, говоря о проблемах соперниц. «С одним четверным противопоставить четыре ультра-си» — здесь явно угадывается триумфатор первенства Горбачева. «Девочка делает “бабочку”, получает плюс 2» — очевидно, речь про ученицу Тутберидзе Дарью Садкову (итоговое восьмое место), действительно получившую такие оценки за сорванный каскадный лутц. «Девочка на пьедестале — два недокрученных четверных» — других вариантов быть не может, это Гордеева.

Евгений Плющенко / Этери Тутберидзе

Примечательно, что все три непрямым образом упомянутые девушки состоят в разных тренерских штабах. Алину тренируют молодые Софья Федченко и Влада Данилкина из Твери, заподозрить которых в «блате» не получается ни под каким углом. Дарья занимается у Тутберидзе — знаменитая, влиятельная во всех отношениях группа, но вряд ли стоит всерьез углубляться в оценки девочки, результат которой не повлиял на пьедестал. Гордееву ведет Сергей Давыдов — высокого уровня технический специалист, но отнюдь не мастак ходить по кабинетам. Неоднократно приходилось слышать, что его ученикам хватало всего, но только не благосклонности судей.

Тем не менее Евгений Викторович подчеркивает, что случившееся на первенстве — система, а не рядовой инцидент. В связи с чем декларирует желание своих подопечных и их родителей сменить спортивное гражданство, если ситуация вокруг судейства на внутрироссийских стартах не изменится.

«Мы в “Ангелах Плющенко” приняли решение, что наши спортсмены будут уходить в другие сборные. Это, прежде всего, желание самих фигуристов и их родителей, которые видят явную несправедливость. Складывается ощущение, что наших воспитанников целенаправленно топят», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также в разговоре с журналистами Плющенко отметил, что ему регулярно поступают предложения от иностранных сборных по поводу его подопечных, но раньше он отвечал на них отказом. На следующий день наше агентство опубликовало инсайд об интересе со стороны крупных европейских федераций к Жилиной и Титовой, позднее эту информацию в своем телеграм-канале подтвердила супруга Плющенко и совладелец академии Яна Рудковская, целиком и полностью вставшая на сторону мужа.

Впрочем, тех, кто поддержал Евгения Викторовича, на выходе оказалось не так уж много. На противоположную сторону в этом противостоянии встали, в частности, гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган, главный тренер сборной Елена Чайковская, почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник, тренер в парном катании Павел Слюсаренко (сказал, что не поддерживает заявление Плющенко, но и не осуждает), призер чемпионата мира Алена Леонова, хореограф группы Тутберидзе Алексей Железняков. Двояко высказались чемпионка Универсиады в танцах на льду Бетина Попова, призер чемпионата России Катарина Гербольдт, призер чемпионата мира Анна Погорилая, чемпионка мира Мария Бутырская.

Среди сторонников Плющенко немного имен, но зато какие. В поддержку двукратного олимпийского чемпиона высказался телекомментатор Дмитрий Губерниев, олимпийская чемпионка Юлия Липницкая (работает тренером в «Ангелах Плющенко») и Татьяна Тарасова, заявившая, в частности, что многие наши судьи «злые и некомпетентные».

Летом мы писали про ситуацию с российскими судьями, которые в большинстве своем не смогли повысить квалификацию на семинаре ISU в Германии. В других изданиях была официальная версия — дескать, не прошли собеседование, но люди, приближенные к организаторам, сообщали, что на самом деле наши специалисты не справились с практической частью. Хотя на том семинаре головы летели не только у российских судей.

Единственной российской судьей (не считая специалиста по вводу данных Дмитрия Шамонина), которой тогда удалось сдать довольно трудный квалификационный норматив, была Наталья Китаева. И она судила прошедшее первенство России среди юниоров.

Но у этой истории еще остались неотзвучавшие голоса, к примеру тренер Горбачевой Софья Федченко. В воскресенье она дала интервью газете «Жизнь», в котором заступилась за себя и подопечную, а слова Плющенко из резонансного интервью назвала «истерикой» и «отсутствием умения признавать свои промашки».

Разумеется, подобное не могло не остаться без ответа, и уже вечером того же дня в аккаунте «Ангелов Плющенко» в соцсетях появилась сториз со скриншотом анкеты Федченко с сайта по поиску работы, отфотошопленным посредством добавления короны поверх фотографии тренера, лупы поверх имени Софьи (явная отсылка к фразе Плющенко «Кто это роток открыл? Дайте лупу», сказанной им в отношении Железнякова в их давнем конфликте) и измененной графой информации о себе, в которой была вписана фраза «Царевна, не… Королевна».

Через полчаса сториз была удалена, но осадочек остался. И если предыдущие заявления Плющенко можно и нужно было оценивать всерьез (особенно часть про изменения в регламенте прыжкового чемпионата России — там действительно был вопиющий инцидент), то такой ход в официальных соцсетях его школы нельзя назвать никак, кроме как неловким и некрасивым выпадом. Да, Софья Анатольевна в своем интервью была резка, но свою позицию она тем не менее обосновала.

По-хорошему, с ситуацией должна разбираться ФФККР, которая как раз не так давно приняла исчерпывающий кодекс этики. Однако на запросы РИА Новости о том, будет ли дана оценка интервью Плющенко (в нем прозвучала критика судей, на что в кодексе содержится прямой запрет) через призму данного документа, ни Александр Коган, ни пресс-атташе федерации Ольга Ермолина пока не ответили. А это значит, что точку в этой истории пока ставить рано.