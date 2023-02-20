Источник рассказал о состоянии Костомарова после поражения части мозга

«Поражена часть мозга, есть кровоизлияние, образовалась гематома. Состояние крайне тяжелое», — сказал собеседник агентства.
Костомаров 10 января попал в реанимацию с пневмонией, а позже был переведен в больницу в Коммунарке, где ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни. Позже пациента отключили от этой системы, в его состоянии наметилось улучшение. Затем источники сообщили РИА Новости, что врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.
Костомаров завоевал золото Олимпиады в Турине в танцах на льду в дуэте с Татьяной Навкой. Помимо олимпийского золота, в активе дуэта две победы на чемпионатах мира, по три — на чемпионатах Европы и России и в Финале Гран-при. В разное время партнершами Костомарова были Екатерина Давыдова и Анна Семенович.