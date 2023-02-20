Источник рассказал о состоянии Костомарова после поражения части мозга

Костомаров 10 января попал в реанимацию с пневмонией, а позже был переведен в больницу в Коммунарке, где ему начали делать процедуру искусственного насыщения крови кислородом ЭКМО, применяемую в экстренных случаях для поддержания жизни. Позже пациента отключили от этой системы, в его состоянии наметилось улучшение. Затем источники сообщили РИА Новости, что врачи ампутировали фигуристу часть ноги и несколько пальцев на руках.