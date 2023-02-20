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15:42 (мск), источник: ТАСС

Источник сообщил, что врачи быстро отреагировали на проблему Костомарова с сосудами мозга

Олимпийский чемпион находится в стабильном состоянии.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Врачам удалось оперативно отреагировать на проблему с сосудами головного мозга у олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник.

«У Костомарова была проблема с сосудами головного мозга, но врачам удалось оперативно отреагировать на ситуацию. Сейчас он в стабильном состоянии», — сказал собеседник агентства.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением. 7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы.

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