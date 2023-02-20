Источник сообщил, что врачи быстро отреагировали на проблему Костомарова с сосудами мозга

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Врачам удалось оперативно отреагировать на проблему с сосудами головного мозга у олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник.

«У Костомарова была проблема с сосудами головного мозга, но врачам удалось оперативно отреагировать на ситуацию. Сейчас он в стабильном состоянии», — сказал собеседник агентства.