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15:54 (мск), источник: Московский комсомолец

Загитова рассказала о своих планах: учит английский и «строит галактику»

Алина Загитова не перестает удивлять. Она все еще не объявила о завершении карьеры, строит карьеру телеведущей, но никак не избавится от запинок и речевых ошибок.

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А еще она пробует себя в качестве певицы, но выступает на многотысячную аудиторию под фонограмму. Но Алина не думает сдаваться!

Она рассказала о своих делах на досуге: фигуристка учит английский, рисует и строит галактику (что бы это ни значило!).

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