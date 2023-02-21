Загитова рассказала о своих планах: учит английский и «строит галактику»
Алина Загитова не перестает удивлять. Она все еще не объявила о завершении карьеры, строит карьеру телеведущей, но никак не избавится от запинок и речевых ошибок.
Алина Загитова не перестает удивлять. Она все еще не объявила о завершении карьеры, строит карьеру телеведущей, но никак не избавится от запинок и речевых ошибок.
А еще она пробует себя в качестве певицы, но выступает на многотысячную аудиторию под фонограмму. Но Алина не думает сдаваться!
Она рассказала о своих делах на досуге: фигуристка учит английский, рисует и строит галактику (что бы это ни значило!).