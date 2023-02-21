«Случился второй инсульт». Костомаров в крайне тяжелом состоянии

Второй инсульт

Госпитализированный фигурист продолжает борьбу за жизнь в больнице в Коммунарке, однако в последние дни стали приходить новые неприятные детали относительно его состояния. Как стало известно РИА Новости, Костомаров перенес уже второй инсульт.

«У него во второй раз случилось кровоизлияние в мозг, состояние тяжелое», — сказал собеседник агентства.

Чуть ранее появилась информация, что у спортсмена поражена часть мозга и образовалась гематома. Состояние здоровья Костомарова резко ухудшилось и является очень тяжелым. Ранее олимпийскому чемпиону провели операцию по ампутации стопы, также он лишился нескольких пальцев на руках. Спортивный врач Александр Яблуновский пояснил, почему у Костомарова могли возникнуть новые осложнения, приведшие к кровоизлиянию в мозг.

«Если мы предполагаем, что это была вирусная инфекция, воспаление легких и была проблема с нарушением свертываемости крови, то при этом страдает не только микроциркуляция в конечностях. Такие же капилляры есть и в сердце, и в легких. И в головном мозге. Инсульты чаще всего возникают от нехватки кислорода. Нарушается кровоток, кислорода не хватает, ткань точно так же, как и на ногах, и в другом органе, омертвевает, соответственно, она может разорваться. При инфаркте это разрыв сердца, соответственно, с остановкой. При инсульте это разрыв сосуда и кровоизлияние в головной мозг. Конечно, это очень неприятно, если это так», — приводит «КП Спорт» слова Яблуновского.

Осторожный оптимизм и новое ухудшение

При этом главный врач «Коммунарки» Денис Проценко, который борется за жизнь Костомарова вместе с группой ведущих московских врачей, неделю назад отмечал аккуратный позитив в динамике состояния фигуриста.

«У него начинает восстанавливаться работа функции почек. Были проблемы с легкими, с работой сердца. При такой тяжелой инфекции фактически нет органов, которые бы не были вовлечены в этот процесс. И нам очень хочется верить, что такая динамика сохранится, но делать какие-либо прогнозы невозможно. Последние несколько суток Роман дышит самостоятельно, но мы осознаем, что ситуация может меняться», — приводят слова Проценко «Аргументы и факты».

Выражала уверенность в выздоровлении Костомарова и его супруга Оксана Домнина, которая отмечала, что Роман «заново родился», и тот факт, что он сейчас жив — «огромное чудо и заслуга врачей». К сожалению, положительная динамика прервалась, и олимпийский чемпион снова оказался на грани жизни и смерти.

Состояние Костомарова начала ухудшаться во время новогодних праздников, когда он выступал в ледовом шоу Ильи Авербуха «Волшебник страны ОЗ». Некоторые выступления проходили на открытых площадках при 25-градусном морозе. В ночь на 10 января Костомарова госпитализировали и доставили в больницу в Коммунарке — врачи подключили пациента к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и ввели спортсмена в медикаментозную кому. Также олимпийскому чемпиону делали процедуру ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация, при которой кровь насыщается кислородом).