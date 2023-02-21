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18:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

WADA подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд по делу Валиевой

МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение дисциплинарного антидопингового комитета (ДАК) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) признать фигуристку Камилу Валиеву невиновной в употреблении запрещенных препаратов, сообщается на сайте WADA.

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Источник: Спорт РИА Новости

WADA считает вывод ДАК РУСАДА о том, что в нарушении антидопинговых правил нет «никакой вины или халатности» со стороны спортсменки, неверным. В связи с этим организация воспользовалась своим правом подать иск в CAS. В рамках иска WADA хочет добиться аннулирования всех результатов спортсменки и ее дисквалификации на четыре года с даты взятия проб — 25 декабря 2021 года.

Отмечается, что в дальнейшем WADA не будет комментировать ход дела, так как оно находится на рассмотрении в CAS.

После командного турнира пекинской Олимпиады-2022, в котором Валиева помогла сборной России одержать победу, стало известно, что допинг-проба фигуристки от 25 декабря 2021 года дала положительный результат. CAS допустил спортсменку до личного турнира Игр, где она стала четвертой. Международный олимпийский комитет (МОК) объявил результаты соревнований пекинских Игр с участием Валиевой предварительными, а церемонию награждения призеров командного турнира Олимпиады отложил до полного окончания расследования дела. Медали пока не вручены.

В январе сообщалось, что дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА установил, что, хотя Валиева и совершила нарушение антидопинговых правил, в этом нет «никакой вины или халатности» с ее стороны. При этом ДАК РУСАДА аннулировал ее результат на чемпионате России 2022 года. РУСАДА и другие организации получили полный текст решения ДАК в конце января.

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